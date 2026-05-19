Afrique: Les travailleuses de la CSS s'unissent au Cojoj Dakar-2026 pour une randonnée pédestre

Une randonnée pédestre, en collaboration avec le Cojoj Dakar-2026, a marqué les 72h de la sucrière organisée par l'amicale des femmes travailleuses de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). L'événement s'est déroulé le samedi 16 mai sous la présence de plusieurs autorités ainsi que des différentes couches de la population.

Des centaines de jeunes, d'adultes, de travailleurs et d'autorités ont pris part, samedi dernier, à une grande randonnée pédestre organisée par l'Amicale des femmes travailleuses de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). L'événement, qui s'inscrit dans le cadre des « 72 Heures de la Sucrière », marque la fin d'une campagne sucrière de sept mois et renforce les liens entre l'entreprise, la population et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Partis du rond-point Neptune, les marcheurs ont traversé la ville en direction de l'entrée, vers Saint-Louis, jusqu'à l'entrée de l'usine de la CSS. Sous un soleil déjà ardent, l'ambiance était festive et conviviale. Femmes en tête, drapeaux et tee-shirts aux couleurs de l'événement, la colonne a symbolisé l'union de tous les segments de la ville : travailleurs, élèves, populations, autorités administratives, militaires et municipales.

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D'ailleurs, le maire de Richard-Toll, Amadou Mame Diop, n'a pas manqué d'être aux côtés de ses administrés. Dans son intervention, il a salué « une belle collaboration entre plusieurs acteurs » et souligné l'effort des travailleurs après sept mois de labeur intense.

« C'est au bout de ces sept mois que nous participons à l'essor de l'économie locale et nationale », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage à M. Lamotte, directeur de cabinet du Comité d'organisation des JOJ et « l'un des nôtres ».

Le maire a assuré que toute la population accompagnera « cette grande fête de la jeunesse » qu'annoncent les Jeux Olympiques de la Jeunesse, avec des tournées départementales à venir.

De son côté, Hassan Ndiaye, Directeur des ressources humaines de la Css, a insisté sur la portée sociale de l'initiative. « Le Css n'est pas seule. Nous ne sommes pas seulement une entreprise, nous soutenons également la population », souligne-t-il.

Il a, aussi, loué l'« ingénieuse idée » de l'Amicale des femmes qui a su fédérer toutes les entités de la ville autour d'activités sportives et culturelles (lutte, fitness, shootings) durant ces 72 heures.

L'événement a également été l'occasion de présenter officiellement la mascotte des JOJ Dakar 2026, Ayo, qui a suscité enthousiasme et fierté chez les participants.

Cette randonnée pédestre illustre parfaitement la symbiose entre le monde du travail, les autorités locales et le mouvement olympique. Au moment où la campagne sucrière s'achève, la Css et ses femmes travailleuses offrent à Richard-Toll un moment de communion et de célébration, tout en projetant la ville et le Sénégal vers l'échéance majeure de 2026.

La mobilisation massive observée ce samedi augure d'une belle dynamique pour les prochaines activités des 72 Heures de la Sucrière et témoigne de l'ancrage territorial de la Css, pilier économique du nord du pays.