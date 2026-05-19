Afrique: WUF13 - Le président azerbaïdjanais plaide pour une urbanisation maîtrisée et durable

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a ouvert officiellement le 13ᵉ World Urban Forum (WUF13), organisé du 17 au 22 mai 2026 à Bakou, en soulignant le rôle stratégique de l'Azerbaïdjan dans les dynamiques mondiales de développement urbain, tout en mettant en avant un modèle fondé sur l'équilibre entre modernisation et préservation du patrimoine.

Selon le chef de l'État, plus de 45 000 participants issus de 182 pays ont été enregistrés pour cette édition, faisant de l'événement l'un des plus importants organisés dans le pays depuis la pandémie. Il a présenté ce forum comme une opportunité majeure de faire découvrir l'Azerbaïdjan aux visiteurs internationaux et de montrer les transformations urbaines en cours.

Bakou, symbole d'un équilibre entre héritage et modernité

Dans son discours d'ouverture, Ilham Aliyev a décrit Bakou comme une ville où cohabitent différentes strates historiques et architecturales, illustrant selon lui l'identité du pays situé entre l'Europe et l'Asie.

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Il a mis en avant la coexistence entre la vieille ville fortifiée, les bâtiments du XIXe siècle conçus par des architectes européens et les développements urbains modernes du front maritime. Cette superposition architecturale reflète, selon lui, la capacité de la capitale à concilier conservation du patrimoine et urbanisation contemporaine.

Le président a insisté sur la nécessité d'une planification urbaine rigoureuse, affirmant que cette approche constitue une priorité nationale. Il a également rappelé avoir déclaré cette année comme « année de la planification urbaine », soulignant l'importance accordée à ce domaine dans la politique publique du pays.

Coopération avec ONU-Habitat et dynamique nationale

Ilham Aliyev a salué la coopération avec ONU-Habitat dans l'organisation du WUF13, mettant en avant le rôle de l'agence onusienne dans le renforcement du dialogue sur le développement urbain durable.

Il a rappelé que depuis 2022, plusieurs forums urbains nationaux ont été organisés en Azerbaïdjan dans des villes comme Aghdam, Zangilan et Khankendi, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la planification urbaine et à structurer les politiques de développement territorial.

Selon lui, ces initiatives s'inscrivent dans une vision plus large visant à améliorer les conditions de vie des populations et à moderniser les infrastructures urbaines à travers le pays.

Développement urbain, sécurité et vision de long terme

Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de concilier développement rapide et préservation du patrimoine historique. Comparant cette approche à une course automobile exigeant précision et maîtrise, il a souligné que les politiques urbaines doivent être à la fois ambitieuses et prudentes.

Il a également évoqué les priorités économiques liées à la reconstruction, notamment la création de zones industrielles et d'emplois dans les territoires en développement, afin de soutenir le retour progressif des populations.

Avec l'accueil du WUF13, Bakou se positionne ainsi comme un acteur central du débat mondial sur l'urbanisation. Le discours présidentiel a cherché à inscrire l'Azerbaïdjan dans une dynamique globale, où la transformation urbaine repose sur la modernisation des infrastructures, la valorisation du patrimoine et la reconstruction territoriale.

L'événement, qui rassemble décideurs politiques, experts urbains et institutions internationales, se poursuit jusqu'au 22 mai avec pour objectif de renforcer la coopération mondiale autour des défis du logement, de la planification urbaine et de la durabilité des villes.