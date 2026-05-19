Afrique: Bakou accueille WUF13 - ONU/Habitat alerte sur une crise urbaine mondiale systémique

Le 13ᵉ World Urban Forum (WUF13), organisé du 17 au 22 mai 2026 dans la capitale azerbaïdjanaise, s'est ouvert sur un constat alarmant : la crise du logement et de l'urbanisation est désormais une crise mondiale systémique, touchant des milliards de personnes.

Réunissant plus de 42 000 participants issus de 182 pays, l'événement est présenté par ONU-Habitat comme la plus grande édition jamais organisée, marquant un tournant dans la gouvernance mondiale des villes.

Placée sous le thème du logement et de la construction de villes sûres et résilientes, cette édition réunit chefs d'État, ministres, maires, agences onusiennes, investisseurs, chercheurs et représentants de la société civile autour d'un objectif commun : transformer les engagements en actions concrètes.

Une crise urbaine mondiale systémique et structurelle

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Lors de la conférence de presse d'ouverture, la Directrice exécutive d'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, a livré un message sans équivoque sur l'ampleur de la crise urbaine mondiale.

Elle a souligné que près de 3 milliards de personnes vivent dans des conditions de logement inadéquates, tandis que plus d'un milliard résident dans des établissements informels et que plus de 300 millions vivent dans la pauvreté. Pour elle, ces réalités ne doivent pas être traitées comme des problèmes isolés, mais comme les symptômes d'un dysfonctionnement structurel profond.

Selon elle, la crise actuelle ne se limite pas au logement, mais touche l'inclusion, la résilience, les opportunités économiques et la dignité humaine. Elle a insisté sur le fait que le logement constitue le point d'entrée d'une transformation urbaine globale, rappelant son caractère de droit humain fondamental et son rôle central dans la réalisation de l'Agenda 2030 et de l'Objectif de développement durable 11.

La responsable onusienne a en outre souligné que le défi principal n'est plus l'absence de solutions, mais leur mise en œuvre à grande échelle et à un rythme suffisant. Elle a appelé à une approche intégrée reliant logement, foncier, services de base, mobilité, action climatique et développement économique.

Anacláudia Rossbach n'a pas manqué de présenter WUF13 comme une plateforme de transition entre dialogue et action, marquée par plus de 370 événements partenaires, six dialogues de haut niveau et une exposition mondiale dédiée à l'innovation urbaine.

Bakou revendique un rôle central dans l'agenda urbain mondial

De son côté, Anar Guliyev, président du Comité d'État de l'urbanisme et de l'architecture d'Azerbaïdjan, a mis en avant l'importance stratégique de l'accueil du forum par Bakou.

Il a rappelé que ce rendez-vous mondial est le résultat d'un processus entamé dès 2021 avec l'organisation de forums urbains nationaux ayant permis de structurer le dialogue interne sur les politiques urbaines, la planification et les priorités de développement.

Selon lui, l'accueil du WUF13 constitue à la fois une responsabilité internationale et une reconnaissance du rôle de l'Azerbaïdjan dans la coopération multilatérale sur les questions urbaines. Il a souligné que le pays mène actuellement une transformation urbaine ambitieuse fondée sur la modernisation des infrastructures, l'expansion des services publics, le développement des villes intelligentes et la résilience climatique.

Anar Guliyev a en outre mis en avant les efforts de reconstruction dans les territoires concernés par des projets de réhabilitation à grande échelle, présentés comme une opportunité de bâtir un nouveau modèle de développement urbain durable.

Sur le plan organisationnel, Bakou accueille plus de 42 000 participants et une exposition urbaine de 35 000 m² réunissant 260 organisations. Le forum introduit également de nouvelles initiatives, notamment un hub dédié aux entreprises et à l'innovation, une académie urbaine et des espaces de mise en réseau entre start-ups, gouvernements et investisseurs.

Pour la première fois dans l'histoire du forum, un segment de haut niveau réunissant des dirigeants politiques est intégré afin de renforcer la portée des engagements pris.

Nga Kor Ming : remettre l'humain au centre des politiques urbaines

Le président de l'Assemblée d'ONU-Habitat et ministre malaisien du Logement et des Collectivités locales, Nga Kor Ming, a pour sa part insisté sur la dimension humaine de l'urbanisation.

Il a rappelé que les villes ne sont pas uniquement des structures physiques, mais avant tout des espaces de vie et d'histoires humaines. Selon lui, l'urbanisation rapide génère à la fois opportunités économiques et défis majeurs, notamment en matière d'inégalités sociales, de logement et de vulnérabilité climatique.

Il a souligné que la thématique du forum, centrée sur le logement, reflète une priorité mondiale urgente et appelle à replacer l'humain au cœur des politiques publiques. La technologie, bien que puissante, ne peut remplacer la dimension de confiance et de solidarité nécessaire à la construction de communautés durables. Face à ce constat, il a appelé à transformer les discussions politiques en résultats mesurables sur le terrain, en renforçant la coopération internationale et le partage de solutions adaptées aux réalités locales.

WUF13, une plateforme mondiale de passage à l'action

Au-delà des discours, WUF13 se positionne comme un espace de transformation opérationnelle de l'agenda urbain mondial. Le forum combine dialogues politiques, innovation, partenariats public-privé et initiatives de terrain.

Les organisateurs mettent en avant la nécessité de combler l'écart entre les engagements politiques et leur mise en œuvre concrète. Plusieurs initiatives ont été lancées, dont des plateformes de partage de bonnes pratiques, des hubs d'innovation et des programmes de renforcement des capacités.

L'événement devrait également déboucher sur le "Baku Call to Action", une déclaration finale destinée à accélérer les politiques de logement et de développement urbain durable à l'échelle mondiale.

Avec une participation record et une présence institutionnelle de haut niveau, WUF13 s'impose ainsi comme un moment clé pour la gouvernance urbaine internationale. L'événement met en lumière un consensus global : la crise urbaine mondiale n'est plus un enjeu sectoriel, mais un défi structurel nécessitant une réponse intégrée, coordonnée et accélérée.

Bakou devient ainsi, le temps d'une semaine, un carrefour mondial où se dessine l'avenir des villes, entre urgence sociale, transition écologique et innovation urbaine.