Tunisie: Les professionnels du tourisme constatent un début de saison en demi-teinte

Les réservations touristiques à destination de la Tunisie enregistrent un ralentissement en ce début de saison estivale 2026, selon les données du baromètre L'Écho Touristique / Orchestra largement utilisé par les professionnels du secteur pour suivre les tendances des marchés émetteurs.

D'après ce baromètre, les réservations en provenance de plusieurs marchés européens, dont la France (principal pays émetteur vers la Tunisie) ont connu une baisse significative en mars 2026, estimée à 25,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance baissière s'est poursuivie en avril avec un recul d'environ 10 %, confirmant un ralentissement progressif des ventes de séjours vers la destination tunisienne.

Ce fléchissement intervient alors que le secteur touristique tunisien espérait consolider la dynamique de reprise observée en 2025. Les professionnels du secteur, cités notamment par des médias spécialisés et des dépêches reprises de l'AFP, évoquent un contexte international incertain et une sensibilité accrue des voyageurs aux variations des prix du transport aérien et de l'énergie.

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Dans certaines destinations phares comme l'île de Djerba, les acteurs locaux confirment également un ralentissement du rythme des réservations en début de saison. Selon des témoignages d'hôteliers recueillis sur place et relayés par plusieurs médias, les nouvelles réservations quotidiennes auraient presque diminué de moitié par rapport à la période précédant les tensions géopolitiques récentes, sans pour autant enregistrer de vagues d'annulations massives.

Les professionnels du secteur soulignent également l'impact de la hausse des coûts du transport aérien, estimée entre 70 et 80 euros supplémentaires par billet dans certains cas, un facteur qui incite une partie des voyageurs à se tourner vers d'autres destinations concurrentes en Méditerranée.

Malgré ce ralentissement, la Tunisie conserve des perspectives touristiques importantes pour la saison 2026, portée par la diversité de son offre et la reprise progressive de certains marchés européens. Les autorités du tourisme, notamment l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), suivent de près l'évolution de la situation et tablent sur une stabilisation progressive des réservations au cours des prochaines semaines.

Dans un secteur fortement dépendant de la conjoncture internationale, les professionnels restent prudents, mais espèrent un rééquilibrage de la demande à l'approche du pic estival, période traditionnellement déterminante pour les recettes touristiques du pays.