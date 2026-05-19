Cote d'Ivoire: Championnat du monde de sauvetage sportif 2026 - La Côte d'Ivoire attendue à Nelson Mandela Bay

Les championnats du monde de sauvetage sportif 2026 (Lifesaving World Championships 2026) auront lieu, du 25 novembre au 13 décembre 2026, à Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay), en Afrique du Sud.

Cet événement majeur de l'International life saving federation (Ils) rassemblera des milliers d'athlètes et de sauveteurs du monde entier. La Côte d'Ivoire, pays réservoir de talents sportifs, ne sera pas en marge de cet événement d'envergure.

« Nous avons été invités en bonne et due forme par la fédération internationale à participer à ce championnat, mais nous n'allons pas y aller pour faire de la figuration », a confié le président de la Fédération ivoirienne de sauvetage et sécurité aquatique (Fiss), Issa Yelbi, qui, bien que résidant en Allemagne, reste très actif sur le terrain, en Côte d'Ivoire.

C'est que la Fédération ivoirienne de sauvetage et sécurité aquatique, depuis sa naissance officielle en 2021, dispose d'une équipe dynamique, connue dans les fichiers continentaux et mondiaux.

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En effet, les Éléphants sauveteurs aquatiques ont acquis une somme d'expériences, après avoir participé à plusieurs compétitions internationales, notamment le championnat d'Afrique 2022, en Égypte, le championnat du monde de Riccione, en Italie, la même année.

Selon le programme du championnat du monde, les épreuves en piscine auront lieu, à Newton Park Pool et les épreuves en océan/côtier, au King's Beach.

En attendant, les athlètes ivoiriens ne rechignent pas à la tâche. En bordure de mer, en piscine, du côté de Palm beach (Port-Bouët), en lagune, partout où il y a une menace de noyade, ils s'entraînent régulièrement, pour être compétitifs.

Pour accroître le nombre de sauveteurs aquatiques en Côte d'Ivoire et étoffer les équipes ivoiriennes, la Fissa organise, du 11 au 30 mai, une session de formation.

« Il s'agit de test de présélection en vue d'une formation assortie de certification internationale. C'est à l'attention de tous les nageurs sauveteurs. Cette importante session est organisée en collaboration avec l'International life saving et la Confédération africaine de sauvetage », explique le président Issa Yelbi, l'ancien champion ivoirien de natation connu pour ses plongées subaquatiques.