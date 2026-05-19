Cote d'Ivoire: André Debleza, DG de la filiale SNEDAI VISA - « SNEDAI VISA est un partenaire technologique et technique du pays »

interview

Le Groupe SNEDAI est partenaire de ID4AFRICA 2026 et y participe via 3 filiales spécialisées dans la biométrie, l'identité numérique et les solutions de transformation digitale. Nous avons rencontré M. André DEBLEZA - Directeur Général de la filiale SNEDAI VISA.

Peut-on avoir une présentation brève de Snedai Visa avec quelques chiffres clés ?

Snedai Visa, c'est la filiale du groupe Snedai qui s'occupe d'exécuter la convention de délivrance des visas biométriques pour la République de Côte d'Ivoire ; cela concerne donc toutes les nationalités soumises aux visas d'entrée en Côte d'Ivoire. Snedai Visa fournit des solutions technologiques ; nous fournissons des solutions logicielles et du matériel pour permettre à la Police, aux Ambassades et aux Consulats de traiter les demandes des personnes qui souhaitent obtenir des visas pour la Côte d'Ivoire.

SNEDAI VISA est un partenaire technologique et technique de l'État de Côte d'Ivoire. En chiffres, Snedai Visa c'est près de 40 salariés, une volumétrie moyenne d'environ 160.000 demandes de visas l'année. Nous constatons qu'il y a une forte attraction du pays, avec toutes les actions du gouvernement en termes de tourisme et de facilitation des affaires.

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En quoi la présence de Snedai Visa à l'Assemblée Générale Annuelle de ID4AFRICA est-elle si particulière ?

ID4AFRICA, c'est le plus grand forum en Afrique sur l'identité. Cette édition 2026 compte réunir une cinquantaine de pays africains, plus de 2.000 participants, dont 1.000 de notre continent. Ces chiffres concernent généralement des autorités et experts africains, internationaux qui travaillent sur l'identité, des partenaires technologiques, comme Snedai entreprise ivoirienne.

Ce forum a pour objectif de partager d'abord les expériences. Chaque pays vient exposer comment est-ce qu'il traite l'identité dans son pays. Chaque pays a sa propre réalité. Notre participation, c'est vraiment de partager notre expérience, notre expertise, les innovations qu'on a pu mettre en place. Mais aussi bénéficier des connaissances qui sont partagées, des évolutions dont on pourra faire bénéficier notre pays.

Quelles sont en fait ces innovations que SNEDAI Visa propose à cet événement ?

La première innovation que SNEDAI VISA propose, c'est une évolution de la plateforme e-Visa. Normalement pour une demande classique de visa d'entrée en Côte d'Ivoire, il y a le parcours qui induit un premier déplacement au consulat pour y déposer sa demande, puis un second quelques jours après pour retirer les résultats. Le e-Visa, introduit par Snedai en 2014, est une plateforme digitale de demande de visa en ligne où la demande est soumise et traitée en ligne sans besoin de déplacement.

On soumet sa demande en ligne, l'autorité fait tous les contrôles et donne une pré-validation qui vous donne un document qui vous autorise à prendre l'avion et le visa lui-même est délivré à l'aéroport sur place. Nous avons une agence à l'aéroport avec des équipes dédiées qui travaillent, avec la Police de Côte d'Ivoire pour la délivrance des visas. Aujourd'hui, 85% des demandeurs de visas préfèrent ce système plus facile, qui permet d'éviter des coûts supplémentaires de déplacement.

Cette plateforme a connu une évolution avec la possibilité pour le requérant de créer un compte, la possibilité de soumettre ses documents avec vérification automatique des documents, la possibilité de suivre l'état de traitement de sa demande, la possibilité d'actualiser les documents en cas de demande de complément par la Police. La deuxième innovation que nous apportons est la borne libre-service d'édition des visas, parce qu'à l'aéroport, l'espace de délivrance de visas étant restreint, cela occasionnait souvent des goulots d'étranglement notamment pour les grands vols.

Le dispositif que nous avons validé avec l'État, c'est de mettre une dizaine de ces bornes qui doublent la capacité d'accueil. Cela permet aux usagers à leur arrivée de pouvoir éditer leurs demandes sur la borne, bien sûr avec tous les filets de sécurité. Ce sont ces deux innovations majeures que SNEDAI VISA a présentées à l'ID4AFRICA, et qui sont mises en oeuvre pour l'État de la Côte d'Ivoire cette année.

Avec ces innovations, quelle est la collaboration que vous entretenez avec l'État ivoirien ?

Merci pour cette excellente question, parce que bien souvent, on pense que Snedai se substitue à l'État, ce qui n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup insister sur le fait que nous sommes partenaires stratégiques de confiance de l'État pour leur fournir des solutions sécurisées, modernes, mais c'est l'État qui fait tous les contrôles. En fait, Snedai, dans sa convention, bénéficie d'une délégation de services de la part de l'État, ce qui lui permet de mettre en place, d'équiper les ambassades.

Nous sommes dans une quarantaine d'ambassades où nous avons déployé du matériel et des logiciels et on a même formé les agents des ambassades et consulats. Et donc, Snedai VISA est un partenaire technologique, fournit des solutions technologiques avec le support technique adéquat, et l'État fait les contrôles et les validations.

Quelle est la plateforme sur laquelle les populations peuvent souscrire à SNEDAI VISA ?

Historiquement, la plateforme pour faire les demandes de Visa, c'est via notre site institutionnel www.snedai.com/e-visa. Avec l'évolution de l'organisation de nos services, et aussi en termes de branding dudit service, aujourd'hui, nous avons une nouvelle plateforme qui s'appelle www.monvisa.ci. C'est celle-là qui est présentée à ID4AFRICA. Et c'est sur cette plateforme que les requérants iront désormais. Cela permet à Snedai d'être plus en retrait tout en gardant son rôle de partenaire technologique de l'Etat.

Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés ?

Aujourd'hui, SNEDAI VISA traite des données à caractère personnel, très sensibles avec les données biométriques collectées. Donc, nos défis, c'est vraiment garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données que nous capturons pour tous les citoyens. Surtout ceux qui viennent des pays occidentaux où les règles en termes de données à caractère personnel sont encore plus rigides.

Nos défis majeurs sont : Comment est-ce qu'on protège les données ? Comment on aide la police aussi à prendre de bonnes décisions ?

En effet, parmi tous ceux qui viennent, il y a différents profils dont des personnes à risque. Ainsi, un des défis concerne la manière dont nous offrons à l'État une solution fiable qui permet d'avoir une traçabilité des profils. Et aussi, comment nous protégeons les données collectées pour éviter les fuites et divulgations vu qu'elles sont hypersensibles.