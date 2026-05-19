Cote d'Ivoire: Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires mobilisé pour un secteur plus inclusif et plus performant

À l'occasion de la Journée Internationale de la Femme Maritime, instituée par Organisation maritime internationale et célébrée chaque 18 mai, le Réseau des Femmes Professionnelles Maritimes et Portuaires de Côte d'Ivoire (RFPMP-CI) a organisé, ce lundi 18 mai 2026, une importante cérémonie à la salle de Conférence de la Direction Générale du Port Autonome d'Abidjan, autour du thème :

« De la politique à la pratique : promouvoir l'égalité femme-homme au service de l'excellence maritime ».

Placée sous le leadership de sa Présidente nationale, le Dr Titi Palé épouse Kouman, également Directrice Commerciale, Marketing et Communication du PAA, cette rencontre a réuni plusieurs acteurs du secteur maritime, portuaire et logistique autour des enjeux liés à l'inclusion, au leadership féminin et à la performance dans les métiers du maritime.

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Dans son allocution prononcée par Madame Any-Grah Raphaelle, Directrice Adjointe à la Direction de l'Audit, du Contrôle et de la Qualité du PAA, représentant la Présidente du Réseau, le Dr Titi Palé épouse Kouman a rappelé que la promotion du leadership féminin constitue aujourd'hui un levier stratégique majeur pour accompagner les mutations du secteur maritime et renforcer sa compétitivité.

Elle a également encouragé les femmes à croire davantage en leurs capacités, à oser relever les défis et à poursuivre leur quête d'excellence dans tous les domaines d'activités liés à l'économie bleue.

La célébration a été marquée par une conférence animée par le Lieutenant-colonel Latte Alfred et le Lieutenant-colonel Isabelle Akahi, tous deux Directeurs Adjoints à la Direction des Opérations Maritimes, de la Sécurité et de l'Environnement du PAA, autour du thème spécifique :

« De la politique à la pratique : comment construire un secteur maritime inclusif et performant ».

Les échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs enjeux majeurs liés au développement du leadership féminin dans le secteur maritime, notamment l'inclusion professionnelle, la résilience, la compétitivité, la formation et le mentorat.

Des témoignages inspirants de femmes exerçant dans différents métiers de l'économie bleue ont également rythmé cette cérémonie. Femmes dockers, conductrices d'engins lourds, mécaniciennes de pilotines ou encore agentes de transmission ont partagé leurs expériences et leurs parcours, démontrant avec conviction que les métiers portuaires et maritimes sont également des espaces d'expression du talent féminin.

Représentant le Directeur Général par intérim du PAA, Monsieur Kassoum Traoré, Monsieur Dah Sansan, Directeur des Affaires Administratives, Juridiques et du Contentieux, a salué l'engagement constant du Réseau ainsi que les actions portées par sa Présidente en faveur de la promotion des femmes dans l'environnement maritime et portuaire.

Il a également réaffirmé l'engagement du Port Autonome d'Abidjan à soutenir les initiatives contribuant à la valorisation du capital humain féminin et à la construction d'un environnement professionnel toujours plus inclusif et équitable.

À travers cette célébration, le Réseau des Femmes Professionnelles Maritimes et Portuaires de Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de poursuivre ses actions en faveur d'un secteur maritime plus inclusif, plus performant et davantage porté par l'excellence, le mérite et le leadership féminin au service du développement durable.