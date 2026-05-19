Cote d'Ivoire: Mastère spécialisé Énergies renouvelables de l'Inp-HB - Les auditeurs de la 3e promotion exhortés à porter haut les valeurs d'excellence

C'est une formation qui vise à préparer une nouvelle génération d'experts africains, capables de relever les défis de l'accès à l'électricité, de concevoir des solutions adaptées. La 3e promotion du Mastère spécialisé ETRE (Énergies renouvelables, Technologies et entrepreneuriat) est un programme dispensé par l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, (Inp-HB), en partenariat avec l'École polytechnique de Paris lX, est connue depuis le 18 mai 2026. Au nombre de 41, ils ont reçu leurs diplômes lors d'une cérémonie organisée dans un réceptif hôtelier, à Cocody-Deux-Plateaux.

Parrain de la promotion, Mahamane Sow, vice-président et directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du groupe Edf, s'est félicité de l'organisation de cette formation qui s'adresse aux cadres et futurs experts de la transition énergétique en Afrique. C'est pourquoi il a salué ses filleuls pour le choix de ce secteur porteur d'avenir, d'emploi, d'opportunités entrepreneuriales. « Continuez à être ambitieux, à être maîtres et maîtresses de vos carrières. Continuez à faire en sorte qu'on puisse agir et animer ce parrainage », a-t-il exhorté.

Au nom du directeur général de l'Inp-HB, Moussa Diaby, le directeur général adjoint, chargé de la Pédagogie et la Vie étudiante, Georges Loum, a félicité les acteurs qui sont intervenus dans la formation de ces diplômés et le travail remarquable accompli par l'équipe pédagogique et la direction de l'École supérieure de chimie, de pétrole et de l'énergie.

Aujourd'hui, a-t-il indiqué, "nous célébrons des étudiants qui se sont engagés dans une voie qui n'a pas toujours pas été facile parce qu'elle a nécessité pour eux beaucoup de courage, d'abnégation, de vibrations. Mais le mastère qu'ils ont décidé de suivre est un diplôme de qualité, important pour nos pays africains qui doivent très rapidement transiter énergétiquement vers des voies durables".

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Tout en formulant pour les récipiendaires, une future brillante carrière, il les a exhortés à porter haut les valeurs d'excellence, d'innovation, de travail et de responsabilité qui leur ont été inculquées par les formateurs. "Impactez les secteurs des énergies renouvelables et du développement durable, qui restent des espaces de créativité, d'innovation, de recherche et de projets ambitieux", a-t-il insisté.

Cette remise de parchemins aux nouveaux diplômés du Mastère ETRE marque la fin de 18 mois de formation théorique et pratique, ainsi que de stage en entreprise ou en laboratoire.