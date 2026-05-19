Cote d'Ivoire: Duékoué/Trafic de drogue - Du cannabis et de l'héroïne saisis

Dans le cadre de l'opération « Épervier XI », une patrouille de police a interpelé, dans la soirée du 16 mai 2026, à proximité d'un collège de Duékoué, deux personnes en possession de 50 blocs de cannabis et plus de 1 000 doses d'héroïne. Ces derniers ont pris la fuite, abandonnant leur colis.

Cette saisie, selon nos sources, est la preuve de la détermination des agents de la police nationale à lutter contre le trafic de stupéfiants.

« Nous mettrons tout en oeuvre pour identifier et interpeller les individus en fuite. Les populations de Duékoué peuvent compter sur les forces de sécurité », a déclaré le commissaire Ouattara Yssouf.

Les éléments recueillis sur place, notamment la moto et le type de conditionnement de la drogue ainsi que les témoignages constituent des pistes pour les enquêteurs.