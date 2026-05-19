Cote d'Ivoire: Bouaké/Journée de l'excellence - Des filles du lycée technique distinguées

Cinq jeunes filles du lycée technique de Bouaké ont honoré l'établissement. Il s'agit de Fatoumata M'Ballo, d'Awa Traoré, de Moayé Médi Yao, de Ruth Sodé et de Férima Ouattara.

Elles ont été ovationnées, le 11 mai 2026, au sein de l'établissement. Car elles sont revenues d'Abidjan, le jeudi 7 mai 2026, auréolées de prix, lors de la Journée de l'excellence de la jeune fille initiée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique.

Elles ont réalisé des performances scolaires durant le premier semestre. Elles ont obtenu des moyennes qui oscillent entre 14 et 14,80, dans les filières F1, F2, F3 et Terminale E. Chacune a reçu un trophée, 8 romans et des vivres... C'est tout heureux que Mory Diakité, directeur dudit lycée, a félicité ces lauréates pour leur mérite et leurs enseignants.

Moayé Médi Yao, porte-parole des lauréates, a exprimé sa fierté de ses camarades. « On aurait jamais eu ces bons résultats sans nos encadreurs », reconnaît-elle.

Rappelons que le lycée technique a remporté précédemment des prix nationaux d'excellence du meilleur bachelier.