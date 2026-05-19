Cote d'Ivoire: Premières assises du golf - Bientôt une charte nationale pour servir de boussole à la pratique de ce sport

La Fédération de golf en Côte d'Ivoire (F.golf-CI) a organisé, le 16 mai 2026, à Abidjan-Plateau, les premières assises du golf en Côte d'Ivoire. Une rencontre historique ayant réuni l'ensemble des acteurs de l'écosystème national de cette discipline. L'objectif était de repenser le secteur afin d'insuffler une nouvelle dynamique et de faire du golf un véritable levier économique et touristique pour le pays.

Selon Basile Ebah, président de la F.golf-CI, cette ambition passe notamment par l'élaboration d'une charte nationale qui servira de boussole à tous les amateurs et acteurs de ce sport. Placées sous le signe de la concertation, de la modernisation et de la relance, ces assises constituent une étape majeure dans la structuration et le développement durable du golf ivoirien.

Ouvrant la série des allocutions lors de la cérémonie officielle, Basile Ebah a estimé que le golf doit changer d'échelle, car il souffre encore de nombreux clichés. « On le dit inaccessible, fermé et réservé à une élite », a-t-il regretté.

Pour lui, ces assises ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue. Elles doivent être le laboratoire de la réinvention du golf ivoirien et non une simple succession de discours formels.

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Il a ainsi invité les participants à faire preuve d'audace et à ne pas craindre le débat afin de favoriser l'innovation. Sa vision de la modernisation du golf s'articule autour de cinq axes majeurs : la démocratisation et l'accessibilité, la gouvernance, les infrastructures, la haute performance et le rayonnement international, ainsi que le modèle économique et la pérennité du financement. « Notre ambition est claire : positionner notre pays comme une référence incontournable du golf sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Toutefois, le président de la F.golf-CI a reconnu qu'un tel projet ne saurait reposer sur un seul homme ou un seul comité directeur. Selon lui, la fédération donne l'impulsion, mais la réussite de ce chantier dépend de l'ensemble des acteurs. Il a ainsi appelé les présidents de clubs, les enseignants, les professionnels, les partenaires, les sponsors et les pouvoirs publics à jouer pleinement leur rôle dans cette dynamique.

« Vos réalités de terrain, vos difficultés et vos succès doivent nourrir notre feuille de route », a-t-il lancé aux présidents de clubs. Aux partenaires et sponsors, il a rappelé qu'investir dans le golf revient à soutenir un sport porteur de valeurs, d'éthique et d'avenir. Quant aux pouvoirs publics, il a plaidé pour un accompagnement institutionnel renforcé afin de faire du golf un véritable outil de santé publique et d'attractivité touristique.

Saisissant la balle au bond, Stéphane N'Da Brou, directeur de la professionnalisation et de l'économie du sport, représentant Adama Doumbia, directeur général des Sports et de la Vie fédérale, a salué l'initiative de la Fédération ivoirienne de golf, qui traduit une volonté affirmée de structuration, de modernisation et de professionnalisation de la discipline en Côte d'Ivoire.

Il a également souligné que le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, attache un intérêt particulier aux initiatives visant le renforcement de la gouvernance des fédérations sportives, la formation des encadreurs et le développement de la pratique sportive chez les jeunes. « La vision du ministre est claire : tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Enfin, il a exhorté les participants à mener des échanges francs et constructifs afin que les recommandations issues des travaux servent de véritables feuilles de route pour un golf ivoirien résolument tourné vers la performance et la professionnalisation. Il a aussi rappelé que le golf contribue, au-delà de son aspect sportif, au rayonnement touristique et économique de la Côte d'Ivoire.