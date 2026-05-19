Cote d'Ivoire: Concours des eaux et forêts - La régularisation du processus d'inscription prend fin ce mardi 19 mai

19 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Ouvert le 5 mai, à l'Ecole nationale des Eaux et forêts, le guichet spécial de régularisation du processus d'inscription prend fin ce mardi 19 mai 2026.

Cette initiative concerne les candidats ayant payé les frais d'inscription et dont le processus n'a pu être finalisé.

En outre, en raison des jours fériés du 14 mai (Ascension), du 25 mai (lundi de pentecôte) et du 27 mai 2026 (Tabaski), les rendez-vous de prise de vue et de taille initialement prévus à ces dates, sont respectivement reportés du 8 au 10 juin 2026.

A cet effet, les candidats ayant pris rendez-vous ces jours fériés, sont invités à réimprimer leur fiche d'inscription.

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