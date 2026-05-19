Cote d'Ivoire: Lutte contre les risques chimiques - L'Etat appelé adopter le système d'étiquetage des produits chimique

Alors que plusieurs cas d'intoxication continuent d'être signalés en Côte d'Ivoire, le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (Sgh) a fait l'objet d'une conférence. Elle a été animée par le professeur Ziao Nahossé, professeur titulaire de chimie physique, chimie théorique et modélisation moléculaire et expert en Sgh.

Organisée par le laboratoire de thermodynamique et de physico-chimie du milieu de l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé, la conférence a eu lieu le vendredi 15 mai 2026. Cela autour du thème : « Le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (Sgh) : opportunités et défis pour la sécurité chimique en Côte d'Ivoire ». A cette occasion, le conférencier a expliqué que Sgh est un dispositif élaboré sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (Onu) depuis 2002.

Selon le professeur Ziao Nahossé, le Sgh vise à harmoniser au niveau international la classification des produits chimiques en fonction des dangers qu'ils présentent. Il a précisé que ce système repose sur trois principaux axes : la protection de la santé humaine, la sécurité physique et la protection de l'environnement. Il a également indiqué que le SGH permettrait de réduire les accidents chimiques et de faciliter le commerce international grâce à des normes communes d'étiquetage et de classification.

Le conférencier a souligné que plusieurs produits chimiques utilisés au quotidien, notamment les pesticides et certains produits de consommation, peuvent présenter des risques pour la santé ou l'environnement lorsqu'ils sont mal identifiés ou mal utilisés. Il a estimé que le manque d'étiquetage sur certains produits commercialisés en Côte d'Ivoire pourrait être à l'origine de plusieurs accidents et intoxications signalés dans le pays.

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« Il y a un manque d'étiquetage sur les produits en Côte d'ivoire. Or ce que le Sga préconise, c'est vraiment de faire l'étiquetage des produits, pour que tout le monde, y compris nos frères du village qui ne savent ni lire ni écrire, puisse savoir que ce produit-là est dangereux », a déclaré le professeur Ziao Nahossé.

C'est pourquoi il a recommandé à l'État ivoirien d'adopter officiellement le Sgh à travers un cadre juridique réglementaire contraignant afin d'imposer son application dans les différents secteurs concernés. Il a rappelé que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays pilotes retenus en Afrique pour l'implantation du système avec l'accompagnement des Nations unies. Pour lui, c'est une opportunité que le pays doit saisi avec un appui envisageable des bailleurs de fonds.