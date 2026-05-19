S'adressant à une foule en liesse à Tinkinjoin, dans le district de Tumana de la région de l'Upper River (URR), le président Adama Barrow a déclaré le début d'une nouvelle ère pour les infrastructures gambiennes, en dévoilant la phase 1 de l'ambitieux projet routier national de 1 500 kilomètres.

Avec en toile de fond les premières pierres posées dans toute l'URR, le message de Barrow était clair : le gouvernement est déterminé à relier les communautés, à combler les lacunes en matière d'infrastructures et à stimuler le développement grâce aux ressources gambiennes, et non à des prêts étrangers.

La phase 1 permettra de construire 781 kilomètres de routes revêtues et praticables par tous les temps, dont 385 kilomètres dans la région de l'Upper River (URR) et 395 kilomètres dans la région de la Central River (CRR), une initiative historique visant à transformer la connectivité rurale et à stimuler l'activité économique dans toute la Gambie.

Il est important de noter que le projet est financé par des ressources nationales, une initiative que Barrow a qualifiée de « démonstration puissante de notre capacité croissante à mener notre propre développement, sans dépendre d'emprunts extérieurs ».

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Le président Barrow a ajouté : « Les infrastructures ne sont pas seulement un aspect du développement, mais le fondement sur lequel nous construisons et maintenons des progrès visibles et significatifs. »

Le président a souligné que des routes fiables permettront de réduire l'isolement, d'améliorer l'accès aux services essentiels et de créer des opportunités pour les agriculteurs, les commerçants et les entrepreneurs. « Pour les communautés agricoles, en particulier les producteurs d'arachides et de sésame, ces routes devraient permettre de réduire les coûts de transport, de limiter les pertes après récolte et d'ouvrir de nouveaux marchés. »

« Pour les agriculteurs des deux régions, ces routes permettront de réduire les coûts de transport, de limiter les pertes après récolte, d'améliorer l'accès aux marchés et les aider à obtenir de meilleurs prix pour leurs produits », a déclaré le président Barrow.

Au-delà de l'agriculture, il a ajouté que les routes devraient renforcer le commerce transfrontalier avec le Sénégal et permettre aux communautés gambiennes de tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Le président Barrow a également insisté sur la responsabilité, exhortant l'Autorité nationale des routes à superviser les entrepreneurs avec diligence et appelant les communautés locales à s'approprier le projet.

« Les fonds que nous investissons ici appartiennent au peuple gambien et doivent être utilisés de manière responsable », a-t-il averti. « Le projet réussira mieux si le gouvernement et les communautés travaillent main dans la main.»

Le président a présenté cette initiative comme s'inscrivant dans le cadre du Plan national de développement YIRIWAA, qui envisage une Gambie plus connectée, plus inclusive et plus prospère, ajoutant : « Dans le cadre du Plan YIRIWAA, le développement n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est un droit pour tous les Gambiens », a déclaré le président Barrow.

Sulayman Sumareh Janneh, directeur général de L'Administration Nationale des Routes (NRA), a rendu hommage aux ingénieurs gambiens pour leurs sacrifices.

Il a révélé qu'ils avaient cartographié plus de 1 000 km dans le cadre de travaux de levés topographiques, permettant ainsi au gouvernement d'économiser environ 1,5 milliard de dalasis. « Le travail qu'ils accomplissent ne coûte absolument rien au gouvernement », a-t-il déclaré, ajoutant que ces projets faciliteraient l'accès aux terres agricoles et stimuleraient le développement national.

Il a appelé les autorités locales à s'associer à la NRA pour mener à bien ces projets.

Le directeur de la NRA a décrit les infrastructures routières comme un pilier fondamental du développement national, affirmant que l'amélioration des réseaux routiers crée des opportunités et stimule la croissance socio-économique.

« Pour les communautés dont les moyens de subsistance dépendent de l'agriculture, du commerce, de l'éducation et des services de santé, l'accès détermine les opportunités », a déclaré Mr Janneh.

Il a souligné que les routes vont au-delà de la simple construction physique, les décrivant comme des catalyseurs de la productivité, de l'inclusion sociale et de la résilience économique.

S'exprimant sur la portée technique des projets, le directeur de la NRA a expliqué que toutes les routes prévues dans le cadre du programme seraient construites selon des normes adaptées à toutes les conditions météorologiques.

« Les travaux ont débuté par des levés topographiques et une implantation précise afin de garantir un tracé, un niveau et une pente corrects. Par la suite, les travaux de terrassement permettront de façonner une structure routière stable avec un dévers approprié pour évacuer en toute sécurité les eaux de surface de la chaussée », a-t-il révélé.

Mawdo Drammeh, chef du village, a souligné l'importance de routes de qualité, notant que les travaux de construction actuellement en cours à

Tumana n'avaient jamais été entrepris sous les régimes précédents. Il a insisté sur le fait que le nouveau réseau routier allait mettre fin à des décennies de difficultés, tout en soulignant que le district bénéficiait, pour la première fois, d'un hôpital. « Nos grands-parents réclamaient ces routes depuis la Première République, mais en vain. C'est sous le gouvernement de Barrow, dix ans après son arrivée au pouvoir, que la construction a enfin commencé », a-t-il déclaré.

Mawdo Susso a fait écho à ces propos, soulignant l'extension du réseau électrique et d'autres infrastructures. Il a fait valoir que le nombre de projets menés à bien sous la direction de Barrow dépassait de loin celui des deux gouvernements précédents.

La conseillère du Conseil régional de Basse, Ejatou Jallow, a salué les initiatives du président, en particulier celles visant à soutenir les femmes. Elle a expliqué que la construction de routes avait facilité l'accès aux jardins, réduisant ainsi les difficultés auxquelles les femmes étaient auparavant confrontées. Mme Jallow a promis son « soutien indéfectible » à l'administration.

Le président régional Alhagie Bubu Drammeh a affirmé que 86 % des voix lors de la prochaine élection présidentielle iraient à Barrow, citant le « développement sans précédent » des infrastructures. Il a exhorté les habitants à se procurer leur carte d'électeur afin d'assurer le maintien de Barrow au pouvoir, déclarant : « Le président Barrow retournera à la State House le 6 décembre. »

L'honorable NFally Kora, du district de Tumana, a qualifié les fondations routières posées par le président de « cauchemar devenu réalité », qui profitent à plus de 26 communautés. Il a mis en avant les progrès réalisés en matière d'eau potable, de jardins, de routes et d'électrification, exhortant les habitants à « reproduire ce développement en votant pour le président Barrow ».

Le chef de la majorité et député de Kantora, Billay Tunkara, a souligné qu'aucune nation ne pouvait se développer sans de bonnes routes. Il a assuré que le gouvernement de Barrow était déterminé à transformer les infrastructures nationales, exhortant les électeurs à soutenir le président pour l'avenir de la Gambie.

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