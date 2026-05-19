Nigeria: Cannes 2026 - Clarissa, une adaptation de Mrs Dalloway au pays, à la Quinzaine des cinéastes

Le cinéma africain est représenté au festival de Cannes. Un film nigérian, Clarissa - du nom du personnage principal - est sélectionné dans la section parallèle la Quinzaine des cinéastes. Les deux réalisateurs Chuko et Arie Esiri suivent une journée de la vie de Clarissa, femme du monde, qui prépare une réception dans sa maison de Lagos, au Nigeria, où elle retrouve de manière inattendue des amis de jeunesse.

Au Nigeria, il existe un cinéma d'auteur en dehors des films de Nollywood. La preuve avec Clarissa, transposition du roman de la Britannique de Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925), dans la haute société contemporaine de Lagos.

« Le livre se déroule dans les années 1920 en Angleterre. C'est une femme en pleine crise existentielle qui se demande si elle a fait les bons choix de vie, si elle a épousé la bonne personne. Ces questionnements transcendent le temps et l'espace, et seront toujours pertinents dans cent ans », explique Chuko Esiri, l'un des deux réalisateurs, qui a signé le scénario.

Entre passé et présent

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Clarissa alterne entre le passé des personnages et leur présent. On y évoque la menace que fait peser Boko Haram, le lourd passé colonial ou encore la société de castes au Nigeria. « Notre premier long métrage était un film sur Lagos. Celui-ci montre un autre aspect de la ville et s'ouvre au reste du pays, explique Arie Esiri. On a tourné à la campagne, dans la forêt tropicale de la région du delta mais aussi dans le nord désertique. On voulait réaliser une tapisserie du Nigeria, évoquer son passé militaire, son aspiration démocratique et comment le passé colonial influence le fonctionnement de la démocratie. Mais on ne surpolitise pas ces enjeux. On l'évoque en filigrane avec nos différents personnages. »

Ce film d'une grande beauté plastique séduit autant par sa façon diffractée de parler du Nigeria, que par sa peinture de personnages.