Ouganda: Ebola - Report de la Journée des martyrs de l'Ounganda

Kampala — La Journée des martyrs de l'Ouganda a été reportée à une date ultérieure en raison de l'épidémie d'Ebola qui touche l'est de la République démocratique du Congo et qui s'est également propagée à l'Ouganda voisin. C'est ce qu'a annoncé hier, 18 mai, dans un communiqué, le président ougandais, Yoweri Museveni. « Après consultation avec le groupe de travail national chargé de la réponse à l'épidémie et avec les chefs religieux, nous avons décidé de reporter la Journée des Martyrs du 3 juin à une date ultérieure, qui sera communiquée ultérieurement », indique le communiqué.

Cette décision a été prise - explique le président Museveni - car l'Ouganda accueille chaque année des milliers de pèlerins en provenance de l'est du Congo, actuellement touché par une épidémie d'Ebola. Afin de préserver la vie de tous, il est essentiel que cet événement important soit reporté ».

La décision du président a été saluée par les Évêques catholiques ougandais qui, dans une note parvenue à l'Agence Fides, fournissent « aux fidèles catholiques des indications pastorales afin que cet important anniversaire soit célébré dans un esprit de prière ».

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« La commémoration des martyrs d'Ouganda reste un témoignage profond de foi, de courage, de fidélité au Christ et d'engagement inébranlable envers les valeurs chrétiennes », réaffirment les Évêques, pour qui « bien que la rencontre nationale à Namugongo ait été reportée, les diocèses et les paroisses sont encouragés à célébrer cette journée en suivant les indications de l'évêque diocésain et des autorités gouvernementales compétentes ».

La Conférence épiscopale ougandaise invite en outre tous les membres de l'Église « à s'unir dans la prière pour notre nation, pour les professionnels de santé et pour tous ceux qui ont été touchés par les circonstances ayant rendu ce report nécessaire ».

Les Évêques exhortent « à suivre les directives fournies par le gouvernement et le ministère de la Santé » et demandent « aux médias d'assurer une couverture adéquate de l'épidémie d'Ebola ».

« En tant que pasteurs du peuple de Dieu, nous invitons tous les fidèles à rester calmes, dans la prière, unis et pleins d'espoir. Le témoignage des martyrs ougandais continue d'inspirer l'Église et la nation, nous rappelant que la vraie foi se vit au quotidien à travers l'amour, le sacrifice, la vérité et la fidélité à Dieu », concluent-ils.

L'Église d'Ouganda, qui appartient à la Communion anglicane, soutient également le report des célébrations de la Journée des martyrs d'Ouganda.

Dans une déclaration publiée le 18 mai, le secrétaire provincial de l'Église d'Ouganda, le révérend chanoine William Ongeng, a confirmé que cette décision avait été prise à l'issue de consultations entre le gouvernement, les autorités chargées de la gestion de l'épidémie et les chefs religieux. La Journée des martyrs de l'Ouganda commémore 45 convertis au christianisme, âgés de 14 à 50 ans, qui ont été tués entre 1885 et 1887 en raison de leur foi, au cours des premières années du christianisme en Ouganda. Parmi eux, 22 sont des catholiques qui ont été béatifiés en 1920 et canonisés en 1964. La Journée des martyrs de l'Ouganda attire chaque année au sanctuaire de Namugongo des millions de pèlerins venus d'Ouganda et des pays voisins.

L'épidémie d'Ebola a débuté dans la province d'Ituri, en République démocratique du Congo, et est causée par le virus Ebola Bundibugyo (une souche plus rare pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, contrairement à la souche Zaïre, plus courante).

À la mi-mai, une douzaine de cas ont été confirmés par des analyses de laboratoire, tandis que les cas suspects se comptent par centaines (jusqu'à environ 395 cas signalés rien qu'en RDC) et qu'environ 80 à 100 décès seraient attribuables à l'infection. Des cas suspects ont également été signalés à Kampala, en Ouganda, et dans la capitale congolaise, Kinshasa.