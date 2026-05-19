Tunisie: Alerte SONEDE - Coupure d'eau dans plusieurs zones de Ben Arous à partir de ce soir

La distribution de l'eau potable sera interrompue à partir de 21h, dans la nuit du mardi 19 mai 2026, dans plusieurs zones du gouvernorat de Ben Arous, a annoncé la SONEDE.

Les zones concernées par cette coupure incluent une partie de la zone de Boumhel, la zone urbaine de Mornag ainsi que les localités avoisinantes, notamment El Alalga, Errissala et Zawia Mornag.

Cette interruption s'inscrit dans le cadre des travaux de raccordement d'un nouveau réservoir de Choucha, d'une capacité de 2 500 m³, à une canalisation de distribution de 600 mm de diamètre, visant à renforcer les ressources en eau dans la délégation de Mornag.

La reprise normale et progressive de la distribution est prévue à partir de 7h du matin, le mercredi 20 mai 2026, après l'achèvement des travaux de raccordement, qui se poursuivront sans interruption.