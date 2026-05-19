Tunisie: Plages dangereuses - Attention aux fausses sensations de calme en mer...

Huit décès par noyade ont été enregistrés depuis le début du mois de mai en Tunisie, entre les plages, les oueds et certains canaux, a indiqué ce lundi 18 mai 2026 le colonel-major Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations et du suivi à la Direction générale de la protection civile.

Éviter la baignade avant juin

Intervenant sur Express Fm, il a alerté sur les risques liés à l'engouement précoce pour la baignade, en particulier durant une période de transition marquée par l'absence de surveillance organisée sur plusieurs plages, avant le lancement officiel de la saison estivale.

Khalil Mechri a appelé les citoyens à la prudence et à éviter la baignade en cette période, mettant en garde contre les courants marins invisibles, même lorsque la mer paraît calme. Il a souligné que de nombreux accidents résultent d'une mauvaise appréciation des conditions naturelles ou d'une surestimation des capacités individuelles de nage.

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Selon lui, les dispositifs officiels de sécurisation des plages ne sont généralement déployés qu'à partir du mois de juin, avec un renforcement progressif des postes de surveillance sur l'ensemble du littoral, notamment dans les zones fortement fréquentées telles que les gouvernorats de Nabeul et Bizerte. Ce dispositif comprend le déploiement de sauveteurs ainsi que des moyens d'intervention rapide, notamment des embarcations et des jet-skis.

Le responsable a précisé que les sauveteurs sont recrutés via les municipalités, puis soumis à des tests de sélection et à une formation spécialisée en sauvetage et en premiers secours. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer leurs conditions de travail et de renforcer leur motivation afin d'assurer une couverture optimale des plages durant la saison estivale.

Khalil Mechri a en outre rappelé l'importance du respect des drapeaux de signalisation : le drapeau rouge interdit toute baignade, le drapeau orange impose une vigilance extrême, tandis que le drapeau vert indique des conditions relativement sûres. Il a exhorté les citoyens à respecter strictement ces consignes.

Il a par ailleurs souligné que la protection des enfants constitue une priorité absolue durant l'été, en raison de la rapidité avec laquelle les accidents peuvent survenir, notamment en période d'affluence ou lors de jeux sans surveillance parentale directe.

Incendies : l'autre front de la protection civile

Au-delà des risques en mer, le colonel-major a également présenté les préparatifs liés à la lutte contre les incendies de forêts. Un plan national a été élaboré en coordination avec plusieurs ministères, dont ceux de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Équipement, ainsi qu'avec la protection civile.

Ce dispositif repose sur le renforcement de la surveillance sur le terrain, l'utilisation de drones pour détecter précocement les départs de feu, la création de centres d'intervention saisonniers dans les zones sensibles, ainsi que le renforcement des équipes mobiles spécialisées. Il prévoit également une coordination accrue avec les forces sécuritaires et militaires, ainsi que la création de nouveaux centres de protection civile dans certaines régions, notamment à Tebourba dans le gouvernorat de Béja.

Enfin, Khalil Mechri a appelé les agriculteurs à adopter des mesures préventives, telles que la division des parcelles agricoles, le nettoyage des abords des routes et des voies ferrées, ainsi que la mise en place de moyens d'extinction de première intervention.

Il a conclu en soulignant que la réussite de la saison estivale repose sur la responsabilité partagée entre l'État et les citoyens, insistant sur le respect des consignes de prévention comme principal levier pour réduire les accidents et garantir un été sécurisé.