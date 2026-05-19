Congo-Kinshasa: Ebola - L'ampleur et la rapidité de l'épidémie a poussé l'OMS à sonner l'alerte

En République démocratique du Congo (RDC), l'épidémie d'Ebola aurait déjà fait 131 morts et plus de 513 cas suspects. L'ampleur et la rapidité avec lesquelles Ebola se propage a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer dès dimanche l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) sans attendre les recommandations de son comité d'experts. C'est une première dans l'histoire de l'organisation.

Le comité d'urgence doit se réunir dans la journée pour préciser les recommandations à prendre face à la souche Bundibugyo qui sévit actuellement en République démocratique du Congo (RDC). Et contre laquelle il n'existe aucun traitement ni vaccin. Mais ce n'est pas la seule raison qui a conduit le patron de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, à déclencher dès dimanche l'alerte rouge.

Il l'a expliqué ce mardi matin devant les États membres lors de l'Assemblée générale de l'OMS. « La deuxième raison, c'est qu'on a recensé des cas dans zones urbaines ; troisièmement, du personnel de santé a été contaminé, a-t-il déclaré. Ce qui indique qu'il y a une transmission dans ce contexte là. Quatrièmement, il y a beaucoup de mouvement de populations dans l'est de la RDC. Et vous savez ce que ça veut dire avec Ebola. »

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Nombre important de déplacés

Il y a près de 2 millions de déplacés rien qu'en Ituri et au Nord-Kivu, beaucoup plus si on ajoute le Sud-Kivu. Le Rwanda a annoncé qu'il fermait partiellement ses frontières avec la RDC. Elles resteraient a priori ouvertes pour le personnel de santé, dit l'OMS, qui assure que même sans vaccin ou traitement, on peut casser la chaîne de transmission du virus en utilisant ce qu'on a appris des dernières épidémies d'Ebola.

Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola en RDC. Le problème, c'est que les programmes humanitaires ont toujours été sous-financés dans le pays, encore plus depuis le désengagement américain. Pour le moment, l'ONU a reçu un tiers des près de 1,5 milliard de dollars qu'elle a demandés pour la RDC pour 2026.