Afrique: Les groupes pour les éliminatoires de la CAN 2027 sont connus

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 a eu lieu ce mardi 19 mai au Caire.

Le tirage au sort de la CAN 2027 a été effectué par quatre légendes du football africain avec l'Ivoirien Max-Alain Gradel, le Nigérian William Troost-Ekong, l'Egyptien Essam El Hadary et le Congolais Trésor Mputu. Quarante-huit nations participent à ces éliminatoires, y compris les pays hôtes dont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Le Maroc, première nation africaine au classement Fifa hérite entre autres du Gabon et du Niger. Pour l'Egypte de Mohamed Salah, rencontrera l'Angola, le Malawi, et le Soudan du Sud. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique à domicile en 2023 est placée dans le même groupe que le Ghana. Le Sénégal hérite du Mozambique, du Soudan, et de l'Ethiopie.

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Les rencontres se dérouleront sur trois fenêtres Fifa, entre septembre 2026 et mars 2027. Les 48 équipes ont été réparties en 12 groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Dans les groupes comprenant l'un des pays hôtes, une équipe supplémentaire obtiendra également son billet pour la compétition.

La Coupe d'Afrique des Nations 2027 démarrera le samedi 19 juin 2027, tandis que la finale aura lieu le samedi 17 juillet 2027.

Les groupes :

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée

Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République Centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau