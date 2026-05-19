Gabon: Laurence Ndong échange avec le Collectif des Enseignants des Ordres Confessionnel

Dans le cadre du dialogue social permanent prôné par le Gouvernement, le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Madame Laurence Ndong, a échangé, le vendredi 15 mai 2026, avec le Collectif des Enseignants des Ordres Confessionnels.

Cette rencontre, la troisième du genre entre les deux parties au sein du Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, s'est déroulée dans un climat franc, transparent et constructif. Les membres du Collectif ont salué la disponibilité ainsi que l'écoute constante de Madame le Ministre, appréciant particulièrement le suivi régulier accordé à leurs préoccupations administratives.

Il convient de souligner qu'à peine sept (7) jours se sont écoulés entre cette rencontre et la précédente audience accordée au Collectif par Madame le Ministre, preuve de l'attention particulière portée à ce dossier par les plus hautes autorités de l'État.

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Lors de l'avant-dernière rencontre, organisée le lundi 04 mai 2026, dans un contexte marqué par un mouvement d'humeur des enseignants confessionnels, certains accusant la Fonction Publique de bloquer leurs dossiers, Madame Laurence Ndong avait tenu à rappeler, avec pédagogie et transparence, les différentes étapes administratives nécessaires au traitement d'un dossier de recrutement dans la Fonction Publique.

Elle avait notamment expliqué que, pour des postes budgétaires attribués par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement en 2023, les fiches bleues signées par le Ministre de tutelle, avec les contreseings du SG et du DCRH, n'ont été remis au Ministère de la Fonction Publique que le 10 février 2026.

Elle a rappelé que le Ministère de la Fonction Publique ne génère les matricules qu'après la réservation des postes budgétaires par le Ministère du Budget. Et ces réservations obéissent à un cadrage annuel.

Or, lorsque leurs fiches bleues arrivent en 2026, le cadrage budgétaire de l'année en cours est déjà arrêté et ils n'ont pas été pris en compte.

Malgré cette contrainte, Madame le Ministre avait pris l'engagement de saisir personnellement le Vice-Président du Gouvernement ainsi que le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, afin qu'une solution soit trouvée.

Engagement tenu.

En effet, une semaine plus tard, le 11 mai 2026, trois jours avant la présente rencontre, le Vice-Président du Gouvernement a reçu le Collectif et a instruit le Ministre du Budget de réexaminer le cadrage en faveur des enseignants confessionnels concernés.

À la suite de ces hautes instructions, le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités a procédé, le 13 mai 2026, à la transmission de huit cent neuf (809) fiches bleues, aux services compétents du Budget pour réservation des postes budgétaires.

Cette évolution constitue une avancée considérable dans le traitement de ce dossier, longtemps attendu par les enseignants concernés.

Au cours des échanges, Madame Laurence Ndong a réaffirmé la volonté du Gouvernement, sur les Très Hautes Instructions du Président de la République, de parvenir à une régularisation progressive et définitive des situations administratives des agents publics concernés.

Madame le Ministre a notamment rappelé que « le Gouvernement s'est engagé à procéder à la régularisation de toutes les situations administratives des agents publics », avant de préciser que près de 38.000 dossiers ont été traités en moins de 6 mois : intégration, titularisation, avancement automatique, reclassement apres stage, concours professionnels, après admission au CAMES.

Les membres du Collectif ont, pour leur part, reconnu les avancées significatives enregistrées dans le traitement de leurs dossiers depuis l'arrivée de Madame Laurence Ndong à la tête du département ministériel. Ils ont salué le dynamisme du Ministre ainsi que l'implication personnelle du Président de la République et du Vice-Président du Gouvernement, qui ont permis de débloquer leur situation en un temps particulièrement réduit.

Madame le Ministre a enfin assuré que le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour apporter des réponses concrètes aux attentes des agents publics, conformément à la politique de modernisation de l'administration publique, de réduction des délais de traitement des dossiers et de renforcement de la justice administrative engagée par Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement.