Gabon: BID - Hammad Zafar Hundal reçu en audience au cabinet du ministre de la Planification

Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, a reçu ce mardi 19 mai 2026, Hammad Zafar Hundal, Chef Pôle Régional du Groupe Banque Islamique de Développement , Abuja, Nigeria. L'objectif, accompagner le Gabon dans le financement de son développement infrastructurel.

Hammad Zafar Hundal a eu l'honneur d'être reçu au cabinet de la ministre de la Planification, Louise Pierrette Mvono. Les échanges entre les deux parties, Gabon et la Banque Islamique de Développement, s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement du Gabon dans son développement.

Cette rencontre a été appréciée à sa juste valeur par Hammad Zafar Hundal. Il affirme avoir eu une réunion très productive et réussie avec la ministre de la Planification. "Nous avons convenu que nous allions lancer un cadre d'engagement pays pour le Gabon au nom du Groupe de la Banque islamique de développement. C'est le bon moment, car nous pensons que le Gabon a un plan de développement et un programme de réforme très ambitieux" a t-il insisté. Aussi, a t-il ajouté que : "Nous pouvons vraiment rassembler les produits, les services et la proposition de valeur du Groupe de la Banque islamique de développement pour soutenir le gouvernement du Gabon dans son programme de développement."

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Concernant la création de contenu local par les PME, le Chef Pôle Régional confirme que la Banquea convenu d'explorer la mise en place d'une ligne de financement, une ligne de crédit via un intermédiaire financier, pour soutenir le secteur privé local afin qu'il commence à créer des produits à plus forte valeur ajoutée, et pas seulement des matières premières à exporter. Cela, selon lui, aidera à trouver de nouvelles sources de croissance économique.

"Nous allons aussi nous concentrer sur le développement des infrastructures, comme les corridors économiques et les routes, qui sont extrêmement importants pour améliorer la connectivité et poser les bases de la croissance" souligne t-il.

Au cours des échanges, Hammad Zafar Hundal a affirmé qu'il va examiner la liste des projets transmis par le gouvernement, destinés à être financés par la BID. "En parallèle, nous préparons une mission de programmation pour nous pencher sur les projets d'investissement qui sont prêts à être exécutés et que la BID peut financer, notamment dans les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables, de l'agriculture et du secteur privé" soutient-il.

"Nous préparons aussi le cadre d'engagement pays ainsi que la Journée du Groupe de la BID, ce qui signifie que nous réunirons toutes les entités du Groupe de la BID pour présenter leurs produits, services et leur proposition de valeur, au service du programme de développement du gouvernement. "conclut-il.