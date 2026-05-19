Tunisie: Une chercheuse tunisienne décroche un brevet américain pour un moteur hybride innovant

La chercheuse tunisienne et professeure à Université du Roi Fayçal, Faten Mouldi Derouaz, a annoncé avoir obtenu un brevet d'invention aux Etats-Unis dans le domaine de l'ingénierie automobile, grâce au développement d'un moteur hybride capable de fonctionner à partir de quatre sources d'énergie différentes.

Dans une déclaration accordée, lundi 18 mai 2026 à Diwan FM, la chercheuse a expliqué que son innovation repose sur une technologie permettant à un moteur automobile de fonctionner à l'essence, au diesel, à l'électricité, ainsi qu'à l'huile de cuisson usagée utilisée comme biocarburant.

Selon Faten Mouldi Derouaz, le prototype a été conçu à l'aide de techniques d'intelligence artificielle et d'analyse de données, dans le cadre d'un travail de recherche et de développement mené durant trois années de formation continue et d'expérimentation.

La chercheuse a précisé que l'idée de cette invention est née à la suite d'une expérience personnelle vécue en 2021, lorsqu'un dysfonctionnement mécanique est survenu sur son véhicule après une erreur liée au type de carburant utilisé.

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Diplômée de l'université publique tunisienne, Faten Mouldi Derouaz a souligné que ce brevet constitue, selon elle, une première pour une femme tunisienne et arabe dans le domaine de l'ingénierie automobile enregistrée aux United States.

La chercheuse avait déjà obtenu, en 2023, un brevet d'invention ainsi qu'une distinction dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture.