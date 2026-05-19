Sénégal: La nouvelle Convention Etat-employeurs, le 'bras opérationnel' de la politique nationale de l'emploi

Dakar — La nouvelle Convention nationale Etat-employeurs privés constitue le "bras opérationnel" de la politique nationale de l'emploi adoptée par le Sénégal, a déclaré, mardi, le directeur de l'Emploi au ministère de la Formation professionnelle et technique, Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye.

"Cette convention, qui fait aujourd'hui l'objet d'une sensibilisation, est d'une certaine manière le bras opérationnel de cette politique nationale de l'emploi, en mettant en place des opportunités réelles pour les jeunes qui arrivent massivement chaque année sur le marché du travail", a-t-il notamment affirmé.

Il s'exprimait lors d'un atelier de sensibilisation et de dissémination de la nouvelle Convention nationale Etat-employeurs privés, dénommée "And Yombal Xëy", document signé le 23 avril dernier entre l'Etat et les organisations patronales.

Selon lui, cette rencontre vise à favoriser "une stratégie d'appropriation" de ce nouvel instrument par l'ensemble des acteurs concernés.

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"Elaborer un document, traverser toutes les étapes de son élaboration et le signer avec toutes les parties prenantes est une chose, mais parvenir à assurer la sensibilisation nécessaire dans une perspective d'appropriation en est une autre", a souligné M. Gueye.

Il a rappelé que le processus d'élaboration de cette convention a impliqué plusieurs départements ministériels, notamment ceux en charge du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Finances, ainsi que les principales organisations patronales, parmi lesquelles le Conseil national du patronat (CNP), la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) et l'UNACOIS.

Le directeur de l'Emploi a salué "l'accompagnement en parfaite synergie" du patronat sénégalais tout au long du processus, estimant que le document final est "inclusif" et prend en compte "toutes les préoccupations des acteurs autour de l'emploi".

Il a également rendu hommage aux partenaires techniques et financiers ayant contribué à l'élaboration de cette nouvelle convention, notamment l'Agence italienne de coopération au développement et le Bureau international du travail (BIT).

Selon lui, la coopération italienne a accompagné aussi bien l'élaboration de la nouvelle convention que celle de la politique nationale de l'emploi, à travers différents projets et programmes portant sur l'insertion professionnelle des jeunes.

"La coopération italienne montre toute sa préoccupation par rapport aux enjeux liés à l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes", a-t-il indiqué.

Concernant le BIT, Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye a souligné son appui technique dans l'évaluation d'impact des anciennes conventions Etat-employeurs de 1987 et 2000, ainsi que dans la rédaction du nouveau document.

Il a également évoqué l'accompagnement du projet "Adijefe" dans l'élaboration d'un manuel de procédures destiné à encadrer l'application de la nouvelle convention.

"Les anciennes versions n'avaient pas de manuel de procédures retraçant toutes les opérations liées à la convention Etat-employeurs. Aujourd'hui, avec cet outil, nous allons entrer pleinement dans une logique de redevabilité", a expliqué le directeur de l'Emploi.

Selon lui, ce manuel permettra notamment de mieux suivre les ressources mobilisées par l'Etat et d'évaluer leur impact à travers le secteur privé.

"On ne peut pas parler d'emploi aujourd'hui sans parler du secteur privé, qui accompagne toutes les politiques publiques d'emploi, d'insertion professionnelle et de formation professionnelle", a-t-il insisté.

Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye a considéré cette phase de sensibilisation comme "une étape décisive" dans la mise en oeuvre de la nouvelle convention.

"Sans sensibilisation, sans dissémination et sans appropriation, on ne peut pas véritablement parler d'une nouvelle convention Etat-employeurs", a-t-il déclaré.