Sénégal: Ferdinand Coly tresse des lauriers à Malang Sarr

Dakar — Le défenseur central de Lens, Malang Sarr, a beaucoup gagné en expérience et "tout à apporter" à l'équipe nationale du Sénégal", a affirmé l'ancien défenseur international Ferdinand Coly.

"On a vu la grande performance" caractérisant sa saison cette année. "Les résultats et sa saison montrent qu'il a gagné en expérience, en solidité. C'est un joueur qui a tout à apporter à l'équipe nationale du Sénégal", a-t-il dit dans un entretien paru dans l'edition de mardi du quotidien privé L'Observateur.

Arrivé en 2024 chez les Sang et Or, Malang Sarr est un des artisans de la belle saison de son club cette année.

Lens a terminé deuxième de la Ligue 1 française, derrière le Paris Saint Germain.

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Le défenseur franco- sénégalais figure dans le onze type de la saison 2025-2026 de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) de France.

Il est pressenti pour être dans la liste des Lions devant disputer la Coupe du monde 2026.

Malang Sarr est un atout de taille pour pallier l'absence éventuelle du capitaine des Lions Kalidou Koulibaly, blessé depuis quelques semaines

"Je vais vous parler en tant qu'ancien international. Aujourd'hui, je suis toujours surpris quand j'entends dire que Malang ne devrait pas venir. Il a parlé, mais c'était à une période de sa carrière. Il a eu à faire des choix. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme il l'a voulu. Aujourd'hui, il a gagné en maturité", a expliqué Ferdinand Coly.

Certains supporters sénégalais reprochent au joueur qui a évolué avec les sélections de jeunes en France jusqu'en espoirs, ses propos déclarations selon lesquelles il préférait jouer avec la France.

"Cette polémique sur Malang Sarr n'a pas lieu d'être. C'est un Sénégalais, il remplit les critères. Il a été performant cette année. Qu'il soit dans cette liste, ça ne m'étonne pas. Je suis très content pour lui, pour sa saison et peut-être pour sa sélection", a ajouté Ferdinand Coly.