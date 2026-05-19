Sénégal: Dialogue national - La CNEPT plaide pour des 'audiences élargies' à l'ensemble des forces vives de la nation

Dakar — La Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Sénégal (CNEPT) a plaidé, mardi, pour "un nouveau format de dialogue" privilégiant des "audiences élargies" à l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations communautaires, les acteurs du secteur éducatif, les jeunes, les femmes, les autorités religieuses et coutumières, le secteur privé, les collectivités territoriales, les universitaires, les médias ainsi que les mouvements citoyens.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, cette organisation de la société civile, active dans le secteur de l'éducation et membre du Comité du dialogue social du secteur de l'éducation et de la formation estime qu'une telle démarche contribuerait à renforcer "la confiance entre les institutions et les citoyens", à encourager une gouvernance ouverte et transparente, à consolider la paix sociale et la stabilité nationale, mais également à favoriser l'émergence de solutions concertées face aux défis du pays.

Dans le cadre de l'édition 2026 du dialogue national, le chef de l'État recevra en audience, du 21 au 31 mai 2026, plusieurs personnalités pour un échange approfondi sur la consolidation de la cohésion nationale et la situation globale du pays.

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Cette fois-ci, Bassirou Diomaye Faye a choisi un format "resserré" avec des consultations restreintes en raison a-t-il dit de la célébration de la fête de la Tabaski prévue selon la Commission nationale pour l'observation du croissant lunaire (CONACOC), le jeudi 28 mai.

Dans son communiqué, la CNEPT l'invite à tenir un dialogue national "plus inclusif, participatif et représentatif des aspirations profondes des citoyens", dans un contexte marqué par des enjeux économiques, sociaux, éducatifs et institutionnels.

Elle réaffirme dans le même temps son attachement à la paix sociale, au dialogue constructif et à la promotion d'une gouvernance participative au Sénégal, rappelant avoir pris part au dialogue national organisé l'année dernière ainsi qu'aux différentes négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord.

Ces concertations, souligne-t-elle dans son communiqué, ont démontré que "le dialogue sincère demeure le meilleur instrument de stabilité, de cohésion sociale et de résolution durable des préoccupations nationales".