Le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a annoncé mardi que le pays bénéficie, depuis 2022, de 80 partenariats de mobilité entre universités sénégalaises et européennes dans le cadre du programme Erasmus+.

"Depuis 2022, 80 partenariats de mobilité Erasmus+ entre universités européennes et universités sénégalaises ont été sélectionnés et prévoient d'organiser environ 1 700 mobilités de personnel et d'étudiants vers l'Europe et un peu plus de 1 000 dans la direction opposée", a-t-il dit, lors de la cérémonie d'ouverture de la quatrième Semaine régionale Erasmus+ pour l'Afrique subsaharienne, à Dakar.

L'objectif de cet événement est de réunir des établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, des organisations de jeunesse d'Afrique subsaharienne et d'Europe actifs dans le programme Erasmus+ ou de nouveaux entrants potentiellement intéressés par le développement de la coopération entre les deux continents, dans le cadre du programme Erasmus+.

Selon le diplomate européen, le Sénégal bénéficie aussi de projets de coopération entre universités dans le domaine du renforcement des capacités pour l'enseignement supérieur.

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Il a également fait savoir que neuf autres projets impliquant des institutions sénégalaises ont été sélectionnés depuis 2022, dont un est coordonné par une université sénégalaise.

"Au-delà de l'enseignement supérieur, des organisations sénégalaises participent à trois projets de renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement et formation professionnels, deux projets de renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse et trois projets d'échanges virtuels Erasmus+", a indiqué Jean-Marc Pisani.

Le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) auprès de la République du Sénégal renseigne que l'accent a été mis, cette année, sur le rôle des universités et des établissements d'enseignement professionnel dans le développement des compétences des étudiants et des personnels enseignants afin d'améliorer l'employabilité des jeunes.

"C'est un sujet brûlant auxquel nos sociétés sont confrontées en Afrique comme en Europe. Nous mettrons en particulier en valeur des projets dans le domaine de la santé", a-t-il annoncé.

Au cours de la période 2021-2027, la Commission européenne a alloué plus de 580 millions d'euros aux pays d'Afrique subsaharienne dans le cadre du programme Erasmus+, selon lui.

La moitié de ce budget finance des projets de mobilité pour les étudiants et le personnel entre les universités africaines et européennes.

La deuxième partie de ce budget soutient des projets de coopération entre les deux continents reliant des universités mais aussi des centres d'enseignement et de formation professionnels et plus récemment des organisations de jeunesse, a également fait savoir le diplomate européen.