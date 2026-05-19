Sénégal: Coupe du monde 2026 - Un plan de mobilisation de la diaspora établi pour supporter les Lions

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a établi un plan de mobilisation de la diaspora sénégalaise pour soutenir l'équipe nationale de football lors de la Coupe du monde 2026, le gouvernement ayant décidé de de ne convoyer aucun supporter à partir de Dakar, a-t-on appris de Youssou Dial, membre du comité exécutif (COMEX) de l'instance dirigeante nationale.

"La FSF est dans l'anticipation. Elle a commencé à travailler avec les Sénégalais de la diaspora en les mobilisant pour supporter les Lions. Il y a un plan établi par le président de la FSF, Abdoulaye Fall, le président de la commission mobilisation, Mamadou Guèye, et le président de la commission organisation Ndiambé Diop", a dit M. Dial, invité, lundi soir, de l'émission "Road To América" de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique).

"Nous avons une forte diaspora aux États-Unis. Nous avons aussi des Sénégalais au Canada et en Europe", a fait observer Youssou Dial, en laissant entendre que la Fédération sénégalaise de football compte mobiliser ces expatriés autour de l'équipe nationale.

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La ministre des Sports Khady Diène Gaye a déclaré dimanche que le Sénégal a décidé de ne pas organiser de déplacement officiel de supporters vers les États-Unis pour la Coupe du monde 2026 à partir de Dakar.

Selon Youssou Dial, la FSF a commencé à travailler sur ce cas de figure depuis plusieurs mois.

"Nous savions qu'il y aura probablement peu de déplacements de supporters de notre équipe à partir de Dakar. Malheureusement, les règles qui ont été établies par les États-Unis sont là, il faut les respecter. Ce sont des règles de restrictions qui n'ont pas été uniquement faites pour le Sénégal, mais pour plusieurs pays", a rappelé M. Dial.

Il a ajouté que la Fédération sénégalaise de football s'est organisée en conséquence, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que des supporters soient mobilisés derrière les Lions.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde correspondant à sa troisième phase finale consécutive à cette compétition, après 2018 et 2022.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

La Coupe du monde de football 2026 se tient conjointement aux Etats-Unis, au Canada et Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026.