Afrique Centrale: Ebola en RDC et Ouganda - Les USA annoncent un financement de 250 millions USD

Le Département d'État américain a annoncé, lundi 18 mai, le déblocage de 13 millions USD dans le cadre d'une réponse globale à l'épidémie d'Ebola, qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda. Cette réponse fait partie des mesures de riposte aux épidémies et d'assistance humanitaire dans les zones touchées par l'épidémie.

Pour le Département d'État américain, cette disposition vise à mettre en place une cellule de coordination inter agence et un système de gestion des incidents à Washington.

Financement bilatéral pour la riposte contre Ebola

Après la confirmation de plusieurs cas d'Ebola dans différentes régions de l'Est de la RDC, Washington a activé un plan d'intervention et mobilisé une première tranche de 13 millions de dollars d'aide étrangère pour les efforts de réponse immédiate.

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Le financement vise à renforcer la réponse de chaque pays, en soutenant notamment : la surveillance, les capacités des laboratoires, la communication des risques, les inhumations sécurisées, le contrôle aux entrées et sorties du territoire, la prise en charge clinique des cas.

Interdiction de voyage aux Etats-Unis

Le département d'État compte également annoncer un financement bilatéral supplémentaire pour la riposte à l'épidémie et l'assistance humanitaire à mesure qu'il recueille des informations complémentaires sur l'ampleur de l'épidémie. Ce financement additionnel s'appuie sur les investissements américains dans la surveillance des maladies et la détection des épidémies.

Les efforts de réponse sont déployés dans le cadre des protocoles d'accord bilatéraux en matière de santé signés avec la RDC et l'Ouganda dans le cadre de la stratégie de santé mondiale « L'Amérique d'abord ».

Par ailleurs, les USA en collaboration avec Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) du 18 mai 2026, ont suspendu les voyages vers les États-Unis aux ressortissants étrangers ayant séjourné en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours.