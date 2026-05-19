Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau à Mambango (Beni) depuis 2 ans - La population réclame la construction d'une source d'eau

Une pénurie d'eau potable s'observe depuis plus de 2 ans dans le quartier Mambango à Beni (Nord-Kivu). Sur place, les ménages sont contraints de recourir à l'eau qui sort du sol sous une palmeraie. Face à cette situation préoccupante, les habitants ont lancé lundi 18 mai, un appel aux autorités pour l'aménagement d'une source d'eau potable.

A Sibatu, une cellule du quartier Mambango, les habitants renseignent que leurs seules sources d'eau sont à ciel ouvert et est donc exposées aux intempéries ou à la poussière et à la saleté. Pour eux, ce manque d'eau continue risque d'entraîner des maladies hydriques telles que le choléra ou la fièvre typhoïde.

Charline Kahindo, habitante de la cellule Sibatu témoigne :

« Nous sommes dans le besoin urgent de la construction d'une source d'eau potable dans notre cellule. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide car ici nous puisons de l'eau avec des casseroles dans une petite source à ciel ouvert. De fois vous trouvez les enfants qui jouent dans cette source d'eau. Et quand il pleut, c'est un vrai calvaire car on ne peut plus puiser de l'eau ».

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Par ailleurs, les sources locales renseignent que la cellule de Sibuta fait partie d'un quartier nouvellement construit.

Elles affirment qu'à ce jour, le quartier ne dispose d'aucun réseau connecté à la REGIDESO et qu'aucun projet d'aménagement n'a été conçu afin de desservir cette partie de la ville de Beni en eau potable.

Pour sa part, le chef de la cellule indique avoir alerté sa hiérarchie, et dit attendre une réponse.