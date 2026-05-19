Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La RDC logée dans le groupe E avec la Guinée Équatoriale, Sierra Leone et le Zimbabwe

La CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027 ce mardi 19 mai 2026 au Caire en Egypte. La RDC va évoluer dans le même groupe avec la Guinée Équatoriale, Sierra Leone et le Zimbabwe.

Au total, douze groupes de quatre équipes sont constitués. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de cette CAN, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Parmi les invités spécieux de la CAF pour ce tirage, figure la légende du football congolais, Trésor Mputu.

La République démocratique du Congo (RDC) est logée dans le groupe E avec la Guinée Équatoriale, Sierra Leone et le Zimbabwe.

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Voici tous les groupes :

Groupe A

Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B

Egypte, Angola, Malawi, Sud Soudan

Groupe C

Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D

Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée

Groupe E

RDC, Guinée Équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F

Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République Centrafricaine

Groupe G

Cameroun, Comores, Namibie, Congo Brazzaville

Groupe H

Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I

Algérie, Zambie, Togo Burundi

Groupe J

Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K

Mali, Cap Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L

Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée Bissau.

Les deux premières journées se disputeront en septembre et octobre prochain et la campagne prendra fin au mois de mars 2027.