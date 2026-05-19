Ile Maurice: Interceptions d'appels téléphoniques - un «National Security Act» en préparation

Répondant à une question du député Adrien Duval à l'Assemblée nationale, ce mardi 19 mai, le Premier ministre Navin Ramgoolam a annoncé qu'un «National Security Act» est actuellement à l'étude afin d'encadrer légalement l'usage des outils de surveillance et ainsi éviter tout abus.

Le chef du gouvernement a rappelé que plusieurs lois autorisent déjà les interceptions de télécommunications, dans le cadre d'enquêtes liées notamment au trafic de drogue, à la lutte contre le terrorisme ou à la cybercriminalité. Il a insisté sur le fait que toute interception doit obligatoirement être autorisée par un juge en chambre.

Navin Ramgoolam a également dénoncé l'ancien système de «surveillance de masse» mis en place sous le précédent régime, affirmant qu'il permettait l'interception des appels, messages et activités numériques des Mauriciens. Selon lui, ce système a été démantelé et une enquête criminelle est toujours en cours.