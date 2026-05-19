Ile Maurice: IBL - Chiffre d'affaires en hausse de 15,2 % à Rs 94,8 milliards en neuf mois

Le groupe IBL poursuit sa trajectoire de croissance. Pour les neuf mois, clos au 31 mars 2026, le conglomérat mauricien affiche un chiffre d'affaires consolidé de Rs 94,8 milliards, en hausse de 15,2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Dans le même temps, le résultat opérationnel progresse de 25,4 % pour atteindre Rs 7,1 milliards, témoignant d'une amélioration de la performance globale du groupe dans un environnement international jugé toujours incertain.

Le bénéfice des quatre clusters (Retail, Consumer Brands & Distribution, Industrial et Services) s'établit à Rs 3,5 milliards, en progression de 21 %, malgré une hausse de la charge fiscale. L'EBITDA atteint Rs 11,2milliards, soit une croissance de 19,4 %, tandis que le ratio dette nette/EBITDA passe de 3,8, en juin 2025, à 2,8, en mars 2026, confirmant la stratégie de désendettement engagée par le groupe.

«Dans un environnement mondial incertain, IBL continue d'avancer avec discipline, en s'appuyant sur sa stratégie Beyond Borders. Nous concentrons nos efforts sur la valorisation de ce que nous avons construit, en renforçant les synergies entre nos activités et en consolidant nos positions sur nos marchés clés», souligne le Chief Executive Officer du groupe, Arnaud Lagesse.

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Le directeur financier du groupe, Cédrik Le Juge, met également en avant l'amélioration continue de la performance opérationnelle et la bonne génération de cash-flow, qui ont permis au groupe de poursuivre la réduction de sa dette nette tout en maintenant ses investissements stratégiques.

«Retail» champion

Le Business Unit Retail demeure l'un des principaux moteurs de croissance d'IBL. Son chiffre d'affaires progresse de Rs 41,5 milliards à Rs 45,8 milliards, tandis que le résultat opérationnel bondit de Rs 1,6 milliard à Rs 2,3 milliards. Au Kenya, Naivas, première chaîne de supermarchés du pays, poursuit son expansion avec 114 magasins, contre 109 un an plus tôt. La croissance est portée à la fois par la performance des magasins existants et l'ouverture de nouveaux points de vente.

À Maurice, Winners bénéficie des contributions de ses nouveaux magasins à Manhattan, Orchard et Windsor, ainsi que de la réouverture du magasin de Garden Tower. Les magasins de Tribeca et de Cascavelle continuent également à soutenir la croissance.

À La Réunion, Run Market poursuit son amélioration opérationnelle avec une progression du chiffre d'affaires et des marges. Le groupe rappelle par ailleurs que Run Market et Caillé Grande Distribution, opérateur de 49 magasins Leader Price à La Réunion, étudient un rapprochement stratégique annoncé en janvier 2026.

Le cluster Consumer Brands & Distribution enregistre également une croissance solide avec un chiffre d'affaires passant de Rs 19,2 milliards à Rs 22,3 milliards.

Le résultat opérationnel progresse de Rs 1,7milliard à Rs 1,9milliard. PhoenixBev améliore ses ventes à Maurice, tandis que l'intégration de Seybrew, récemment acquise aux Seychelles, marque une nouvelle étape dans son développement régional. Toutefois, le cluster reste confronté à des coûts financiers plus élevés, à des effets de change non réalisés et à certaines pressions sur les volumes à La Réunion.

BrandActiv poursuit sa dynamique grâce aux segments Frozen & Chilled et Personal Homecare. Dans le domaine de la santé, Harley's et HealthActiv enregistrent aussi une progression de leurs revenus, soutenue par de nouveaux contrats et l'expansion de leurs réseaux.

«Industrials» en progression

Le cluster Industrials voit son chiffre d'affaires progresser de Rs 12,9 milliards à Rs 15,1 milliards, alors que le résultat opérationnel franchit le cap du milliard de roupies. CNOI bénéficie de la reprise des activités de construction navale et d'une activité de réparation opérant à pleine capacité. Manser Saxon Group améliore sa profitabilité grâce à une meilleure exécution de projets et à l'obtention de nouveaux marchés.

UBP évolue dans un marché mauricien plus modéré, mais profite de bonnes performances à La Réunion après l'intégration de Bazalt Réunion. Les sociétés CMH, ServEquip et Blychem maintiennent également une activité soutenue.

Dans l'énergie, IBL Energy poursuit l'avancement du projet Seabrew Solar. Dans le secteur agricole, Miwa affiche une forte progression soutenue par de meilleurs prix et des volumes plus élevés chez TPC et TSCL. Le pôle agro-business d'Alteo compense partiellement la baisse des résultats immobiliers grâce à une meilleure récolte et à la hausse des volumes de sucres spéciaux.

Le cluster Services reste le principal contributeur à la profitabilité du groupe. Son chiffre d'affaires progresse de Rs 13,2 milliards à Rs 14,9 milliards, alors que son résultat opérationnel atteint Rs 2,8 milliards contre Rs 2,2 milliards auparavant.

Dans l'hôtellerie, LUX* améliore ses performances grâce à de meilleurs taux d'occupation et à la progression du RevPAR (revenu par chambre disponible) à Maurice et à La Réunion. Aux Maldives, l'impact du contexte géopolitique au MoyenOrient a pesé sur les taux d'occupation, mais la hausse des tarifs moyens a permis d'en limiter les effets.

Dans l'immobilier, Bloomage poursuit sa croissance grâce à de nouveaux actifs et à des taux d'occupation élevés. BlueLife améliore également sa performance, tandis que Bloomage a lancé une offre d'achat volontaire sur l'intégralité du capital de BlueLife dans une logique de consolidation de ses actifs immobiliers.

Enfin, dans les services financiers, Eagle Insurance poursuit sa croissance, soutenue par les segments Motor et Health. City Brokers et Confido améliorent également leur profitabilité, alors que DTOS poursuit ses investissements dans ses équipes et ses systèmes IT.

Dans la logistique, les activités aviation enregistrent un redressement notable, soutenu par une hausse des opérations de ground handling et de Ground Sales Agent, tandis que les autres segments poursuivent leurs efforts d'optimisation dans un environnement de coûts toujours exigeant.