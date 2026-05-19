Togo: Le Togo construit sa forteresse numérique avec l'Europe

Un Centre de technologie et de sécurité (CTS) sera prochainement construit à Lomé, grâce à un accord de financement de plus de 15 milliards de francs CFA, soit environ 24 millions d'euros, conclu entre la banque polonaise de développement BGK et Cyber Defense Africa (CDA), un joint-venture développée depuis 2019 entre le gouvernement togolais et l'entreprise européenne ASSECO Data Systems.

L'Union européenne apporte sa garantie à travers le Fonds européen pour le développement durable Plus (EFSD+), dans le cadre de sa stratégie continentale Global Gateway. Et les records sont au rendez-vous : il s'agit à la fois du premier projet financé par la BGK en Afrique et de la première opération Global Gateway dans le secteur numérique au Togo.

La BGK : le bras financier du développement polonais

Fondée en 1924, la Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) est la seule banque publique de développement en Pologne. Institution financière de premier plan, elle soutient les grands projets d'infrastructure, de développement économique et de coopération internationale au nom de l'État polonais. Son entrée sur le continent africain à travers ce projet togolais marque un tournant dans sa stratégie d'expansion internationale -- et illustre l'ambition de la Pologne de peser davantage dans les dynamiques de développement mondiales.

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Lancée en 2021 par la Commission européenne, la stratégie Global Gateway ambitionne de mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici 2027, dans les domaines du numérique, de l'énergie, des transports, de la santé et de l'éducation, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Présentée comme une alternative transparente et fondée sur des valeurs aux initiatives concurrentes, notamment chinoises, Global Gateway entend bâtir des partenariats durables plutôt que des relations de dépendance.

Le CTS de Lomé s'inscrit pleinement dans cet esprit : une infrastructure numérique conçue pour protéger les citoyens, les institutions publiques et les entreprises togolaises, tout en renforçant l'expertise et la présence européennes sur le continent.

« L'Union européenne est fière de soutenir ce partenariat polono-togolais dans le domaine de la cybersécurité. Il s'agit de protéger les citoyens, les institutions publiques et les entreprises, tout en créant de nouvelles opportunités pour l'économie nationale dans un secteur en pleine croissance », a déclaré l'ambassadeur de l'UE à Lomé, Gwilym Ceri Jones.

Pour le Togo, qui a fait du numérique l'un des piliers de sa transformation économique, ce centre représente bien plus qu'une infrastructure : c'est l'affirmation d'une souveraineté numérique ancrée dans des partenariats solides, durables et mutuellement bénéfiques.