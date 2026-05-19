Togo: Visite du vice-Premier ministre polonais

19 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu lundi à Lomé une délégation ministérielle polonaise conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires numériques, Krzysztof Gawkowski.

La rencontre, à laquelle participait Cina Lawson, ministre de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, s'est tenue dans un contexte marqué par la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans le domaine des technologies et de la gouvernance numérique.

La présence du vice-Premier ministre polonais témoigne de l'intérêt croissant que suscite le modèle de transformation numérique du Togo auprès de ses partenaires internationaux. Le pays, classé premier en Afrique de l'Ouest en matière de réformes du climat des affaires, a fait du digital l'un des piliers de sa stratégie de modernisation de l'État et des services publics.

Cette visite ouvre la voie à un approfondissement des échanges entre Lomé et Varsovie dans un secteur devenu central pour le développement économique et la compétitivité des nations.

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