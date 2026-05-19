Togo: Former pour employer

19 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La commune Golfe 1 (Lomé) passe à l'action contre le chômage des jeunes. Un centre de formation professionnelle vient d'ouvrir ses portes à Adakpamé, offrant aux jeunes artisans un espace de montée en compétences dans trois secteurs : le bâtiment, la transformation des produits agricoles et les technologies de l'information et de la communication.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Heidelberg Materials Togo, l'Union des chambres régionales de métiers (UCRM), la commune du Golfe 1 et la Coopération allemande via la GIZ, ce centre se distingue par une approche pragmatique, alliant formation théorique et pratique, avec un accent particulier sur les techniques de construction respectueuses de l'environnement.

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