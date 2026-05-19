Cote d'Ivoire: « Personnalités Marquantes 2025 » - Kobénan Kouassi Adjoumani distingué pour son engagement au service de l'État

19 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphany N'Guessan

Kobénan Kouassi Adjoumani, ministre d'État et conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu le lundi 18 mai 2026 son trophée dans le cadre de la distinction « Personnalités Marquantes 2025 ».

La cérémonie s'est déroulée à son cabinet de la Riviera Golf, en présence de plusieurs personnalités du monde politique et institutionnel.

Cette distinction vient saluer le parcours de l'homme politique ainsi que son engagement dans la gestion des affaires publiques. Selon les organisateurs, elle récompense une trajectoire marquée par le sens du devoir, la constance dans l'action et la contribution au rayonnement de la nation.

Cette remise de trophée s'inscrit dans le prolongement de la cérémonie officielle organisée le 24 avril dernier à Port-Bouët, au cours de laquelle près de 300 personnalités issues de divers secteurs d'activité avaient été honorées pour la qualité de leur travail et leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire.

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Prenant la parole, Emmanuel Koffi, commissaire général et président du jury, a expliqué que le choix porté sur le ministre d'État est la reconnaissance d'un parcours qu'il qualifie de remarquable. Il a évoqué « la loyauté, l'expérience et surtout l'efficacité » du récipiendaire, estimant qu'il fait partie de ces personnalités qui consacrent leur énergie au service de leur pays sans compter.

Le responsable du jury a également salué un homme de terrain, capable, selon lui, de porter aussi bien les grandes orientations de l'État que les préoccupations des populations, avec une même exigence d'efficacité et de proximité.

Très ému, Kobénan Kouassi Adjoumani a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance, qu'il considère comme une source supplémentaire de motivation. Il a indiqué que cette distinction l'encourage à poursuivre son engagement avec davantage de sérieux et de rigueur, dans la mise en oeuvre des orientations définies par le chef de l'État pour le développement du pays.

Le ministre d'État a également profité de cette tribune pour évoquer les usages controversés de l'Intelligence artificielle dans certaines campagnes de désinformation. Il a dénoncé les tentatives de déstabilisation menées à travers cet outil technologique, tout en rappelant que l'intelligence artificielle demeure avant tout un levier de progrès lorsqu'elle est mise au service de secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et le développement.

À travers cette distinction, Kobénan Kouassi Adjoumani voit ainsi consacré un parcours politique marqué par l'expérience, la fidélité à l'action publique et une présence constante sur les grands dossiers nationaux. Une reconnaissance qui conforte son image d'acteur majeur de la vie publique ivoirienne.

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