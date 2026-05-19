Cote d'Ivoire: Association Femmes de paix du pays - La présidente et les responsables de sections locales investies à Agboville

La présidente nationale de l'association Femmes de paix de Côte d'Ivoire (Fpci), Ehouma Carine, ainsi que les responsables des sections locales, ont été investies le 16 mai 2026, à Agboville, par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, lors d'une cérémonie organisée à la place Henri Konan Bédié.

Placée sous le signe de la paix et du vivre-ensemble, la cérémonie a enregistré une forte mobilisation de femmes venues de plusieurs localités du pays, notamment Divo, Lakota, Bingerville, Adzopé, San Pedro et Grand-Bassam.

Rappelant le rôle central de la femme dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le ministre a encouragé les membres de l'association dans la poursuite de leur mission. Cela afin de contribuer à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire et harmonieuse, sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara.

Marraine de la cérémonie, Nina Bley, entrepreneure et présidente de fondation, a salué l'engagement des femmes de l'association en faveur de la paix et du développement. Elle a souligné que la paix est « une force qui se construit dans les familles, les communautés et les actes du quotidien », ajoutant que les femmes en sont des actrices essentielles.

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Elle a invité les responsables de la Fpci à poursuivre leur engagement avec discipline et solidarité, tout en demeurant des modèles dans leurs localités respectives.

Créée il y a cinq ans, l'association Femmes de paix de Côte d'Ivoire oeuvre à la promotion de la paix, au renforcement des capacités des femmes et à leur autonomisation durable.