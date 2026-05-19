Cote d'Ivoire: Maladie à virus Ebola - Aucun cas détecté au pays, rassure le ministre Pierre Dimba

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a, à travers un communiqué en date du lundi 18 mai 2026, indiqué qu'aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire ni dans les pays d'Afrique de l'Ouest.

« Le gouvernement ivoirien tient à rassurer l'ensemble des populations que des mesures de prévention, de surveillance et de préparation ont déjà été renforcées sur toute l'étendue du territoire national, notamment aux points d'entrée terrestres, aériens et maritimes, afin de prévenir toute introduction éventuelle de la maladie », a déclaré le ministre.

Il souligne que la maladie à virus Ebola est une maladie grave et mortelle qui se transmet par contact direct avec les liquides biologiques d'une personne infectée ou avec des animaux sauvages contaminés.

En effet, les principaux signes de la maladie sont une forte fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des vomissements ou des diarrhées et, parfois, des saignements.

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C'est pourquoi le ministère en charge de la Santé, mû par la volonté de mieux protéger les populations, recommande le strict respect des mesures de prévention suivantes : se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ; éviter tout contact avec les liquides biologiques d'une personne malade ; éviter de manipuler les corps des personnes décédées de cause suspecte ; consulter rapidement un centre de santé en cas de symptômes ; et se soumettre aux contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée.

« Le dispositif national de surveillance et de riposte demeure pleinement opérationnel et les autorités sanitaires suivent de façon continue l'évolution de la situation en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux », insiste le ministre, appelant les populations à la vigilance et au respect des mesures de prévention.

Rappelons qu'une épidémie de maladie à virus Ebola, due à la souche Bundibugyo, a été déclarée depuis le 15 mai 2026 en République démocratique du Congo. Des cas confirmés ont également été signalés en Ouganda.

Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) a déclaré, le 16 mai 2026, une urgence de santé publique de portée internationale, afin de renforcer la coordination et les mesures de prévention au niveau mondial.