Cote d'Ivoire: Immobilier - Sako Issouf, d'apprenti « Badjan » au Grand Prix africain de l'excellence

Les projecteurs étaient braqués, le vendredi 15 mai 2026, sur la 24e édition des Awards des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique, une cérémonie organisée par Afrique Vérité. À cette occasion, plusieurs personnalités ont été distinguées pour leur parcours remarquable, parmi lesquelles Sako Issouf, directeur général de l'Entreprise Sako et Fils (Esf), au parcours inspirant.

Ce dernier a décroché la plus haute distinction dans son domaine, en remportant le Grand Prix africain de l'excellence dans le secteur de l'immobilier, consacrant ainsi un parcours exceptionnel.

Un parcours marqué par la persévérance

Prenant la parole sur le podium, Sako Issouf est revenu avec émotion sur son histoire, loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Originaire de Zuénoula, il a rejoint Abidjan en 2000 dans des conditions difficiles. « Mon parcours n'a pas été facile. Le jour de mon arrivée à Abidjan, j'ai dormi à la gare. J'ai été apprenti Badjan, porteur de bagages, vendeur ambulant, cireur... », a-t-il confié.

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Une trajectoire de vie faite de sacrifices et d'abnégation, qui illustre la réalité de nombreux jeunes en quête d'un avenir meilleur.

Le courage comme moteur de réussite

Aujourd'hui chef d'entreprise accompli, Sako Issouf attribue son ascension à des valeurs essentielles : le courage et la détermination. « C'est à force de travail et de persévérance que je suis devenu directeur général d'une entreprise immobilière agréée par l'État », a-t-il déclaré.

Une réussite collective

Conscient que ce succès est le fruit d'un effort collectif, le lauréat a tenu à associer son équipe à cette distinction, notamment sa directrice commerciale et l'ensemble de ses collaborateurs.

Au-delà de la récompense, Sako Issouf a voulu adresser un message fort à la jeunesse ivoirienne : « Ma plus grande fierté est de montrer aux jeunes que la réussite est possible dans notre pays. » Il a également rendu un hommage appuyé à ses parents, qui lui ont inculqué des valeurs fondamentales : le travail, seule véritable source de dignité et de contribution au développement national.

Une distinction fondée sur un processus rigoureux

Selon Lath Fornier, président d'Afrique Vérité, cette distinction n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'un processus d'évaluation rigoureux. « Les lauréats ont été choisis à l'issue d'une enquête d'opinion ayant duré plusieurs mois. Nous avons analysé un échantillon de 80 témoignages sur 100 recueillis dans l'entourage des candidats », a-t-il précisé.

Des témoignages élogieux

Présent à la cérémonie, Dr Yamoussa Coulibaly, vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI), a salué les qualités professionnelles et humaines du lauréat. « C'est un jeune homme réfléchi, ambitieux et porteur d'idées innovantes pour le secteur immobilier. En un temps record, il a hissé son entreprise à un niveau remarquable. Ce prix est amplement mérité », a-t-il affirmé.

Un témoignage d'autant plus significatif que Dr Coulibaly lui-même avait reçu cette distinction en 2022.