Cote d'Ivoire: 7e édition de Hemal Mehta's Kidz Pro à Abidjan - Les jeunes talents de la diaspora indienne brillent au concours annuel de quiz

L'éducation, la culture générale et la confiance en soi étaient à l'honneur le samedi 16 mai 2026, à Abidjan. À l'initiative de l'Association des ressortissants de l'Inde en Côte d'Ivoire (Ektha), en partenariat avec l'ambassade de l'Inde, des dizaines d'enfants ont rivalisé d'intelligence et d'éloquence lors de la 7e édition du concours annuel de quiz pour enfants « Hemal Mehta's Kidz Pro ».

Organisée au Radisson Blu Hotel Abidjan Airport, près de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, cette édition 2026 a réuni dans une ambiance chaleureuse et festive des enfants, des parents, des enseignants et des membres de la communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire.

Placée sous le signe du savoir et de l'éveil intellectuel, cette compétition éducative a mobilisé 84 enfants répartis en huit équipes, autour d'un thème original consacré aux mass médias et au journalisme. Les participants, issus des cours élémentaires et intermédiaires, ont démontré leurs connaissances, leur rapidité d'esprit ainsi que leur capacité à travailler en équipe.

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Présent à cette célébration, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, Ravinder Kumar, a salué une initiative qui contribue à renforcer les capacités intellectuelles des enfants tout en favorisant leur épanouissement. « Ce concours constitue un véritable levier pour promouvoir l'éducation, la confiance en soi et le développement intellectuel des enfants. Il est essentiel d'encourager les jeunes à participer à des activités qui développent le leadership, la créativité et l'ouverture culturelle », a-t-il déclaré.

Depuis sept ans, ce concours est organisé par l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'association Ektha, et animé par le formateur reconnu Hemal Mehta, qui propose chaque année de nouveaux thèmes adaptés à l'univers des enfants.

Le président de l'association Ektha, Vishal Chib, s'est félicité de l'engouement autour de cette activité éducative devenue un rendez-vous incontournable de la communauté indienne.

Selon lui, « Kidz Pro est aujourd'hui l'un des événements éducatifs et culturels les plus attendus. Il encourage les enfants à développer leur confiance, leur expression orale et leur passion pour l'apprentissage dans un esprit sain et compétitif ». La crédibilité du concours a également reposé sur un jury composé de personnalités issues du monde éducatif et institutionnel, notamment Kouamé Yaya Ouattara du ministère de l'Éducation nationale ; Luis Ramirez, directeur général de l'International Community School of Abidjan ; Prajesh Bhagta de la Banque africaine de développement, ainsi que SIA Gueye, directeur général de l'International English School of Abidjan.

Au terme des épreuves, les membres du Conseil d'administration de l'Ektha, Sakreev Kumar, Dharmendra Jagwani, Mme Supriya Paul, Naresh Kumar, Anish Devasia, Mme Neha Negi, Bharat Aildasani, Dhiraj Nair, Ranjit Singh Sandhu, Sushil Advani, Mme Juhi Bhagchandani, Arun Prasannan, Syed Bramsha et Mukesh Saxena, ont exprimé leur gratitude à l'ambassade de l'Inde, aux sponsors, aux bénévoles, aux enseignants et aux familles pour leur soutien constant et au succès de cette édition.

Cette 7e édition de Hemal Mehta's Kidz Pro s'est achevée dans une atmosphère conviviale, réaffirmant l'engagement des organisateurs en faveur de l'éducation et de l'épanouissement des jeunes générations.