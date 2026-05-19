Madagascar: Élections Consulaires - Les Français de Madagascar appelés aux urnes

Les quinze mille Français inscrits au registre consulaire de Madagascar voteront du 22 au 31 mai 2026 pour élire leurs représentants. Ces conseillers consulaires interviennent sur des questions cruciales.

Les élections consulaires de 2026 à Madagascar affichent cinq têtes de liste qui s'affrontent pour représenter les Français de Madagascar. Le scrutin se déroulera du 22 au 27 mai 2026 en ligne et le 31 mai 2026 à l'urne.

La liste « L'union des citoyens, des écologistes et de la gauche » est conduite par Marc Boulnois, qui incarne une dynamique collective sous l'intitulé « Français du Monde Écologie et Solidarité ». Son approche repose sur l'union des citoyens, des associations locales et des partis écologistes et de gauche. Boulnois mise sur une représentation inclusive, mettant en avant des propositions sociales et environnementales pour répondre aux défis spécifiques des Français de Madagascar. « Nous voulons une représentation qui écoute et agit pour tous, sans exclusion.

Les enjeux écologiques et sociaux doivent être au coeur de notre action consulaire », déclare-t-il. Le candidat défend une représentation inclusive, axée sur les enjeux sociaux et environnementaux touchant les Français de Madagascar.

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Jean-Hervé Fraslin, tête de liste « Mieux vivre ensemble à Madagascar », est perçu comme le représentant local du Mouvement démocrate (MoDem), proche de la majorité présidentielle française. Ses propositions se concentrent sur l'éducation et la santé.

« Nous proposons des solutions pragmatiques, sans idéologie. Notre objectif est d'améliorer concrètement le quotidien des Français ici », explique Fraslin. Cette stratégie lui permet de séduire un électorat modéré. Jean-Hervé Fraslin est président du conseil consulaire depuis 2021 et conseiller des Français de l'étranger depuis 2014. Son mandat arrive bientôt à échéance et il espère avoir une fois de plus la confiance des électeurs à travers la liste « Mieux vivre ensemble à Madagascar », dont il conduit la liste.

Une autre voix

La liste « LFI L'Avenir en commun » est portée par Thierry Cousin et classée aujourd'hui à l'extrême gauche. « Nous sommes insoumis et insoumises engagés dans l'élection consulaire pour faire entendre une autre voix, agir dans la défense des droits des Français et binationaux de Madagascar », souligne-t-il dans une vidéo de présentation.

Christian Tibayrenc se présente à la tête de la liste « Union des Français de Madagascar (UFM) » avec une démarche qu'il veut ancrée dans le terrain, lui qui vit dans le pays depuis douze ans. Fort d'un parcours dans la finance et d'engagements en France, il met en avant, selon lui, « une méthode de rigueur, d'écoute et de décision ». Il affirme vouloir placer cette expérience au service des Français de Madagascar et se réclame « d'une droite rassemblée, responsable et pragmatique».

Refusant les promesses irréalistes, il assure « être là, agir et obtenir des résultats », se décrivant comme « un conseiller présent, utile et engagé ». Son implication associative, notamment auprès de l'initiative Ovalie Mora Mora, illustre également, à ses yeux, «un engagement concret au service des jeunes et de la société».

Enfin, la liste « ASFE Défendre et accompagner » est menée par Jean Copin, cadre de Filatex. Cette liste siège traditionnellement à droite du Sénat français. Son programme met l'accent sur la défense des intérêts économiques des Français expatriés à Madagascar.

« Ces élections sont un test pour la démocratie des Français de l'étranger. Elles montrent que, même loin de la métropole, les débats politiques restent vifs et structurants », analyse un observateur local.

Les conseillers élus siégeront au Conseil consulaire et auront un rôle clé dans l'attribution des aides sociales et des bourses scolaires, l'accompagnement des Français dans leurs démarches administratives, la représentation des intérêts locaux auprès des autorités françaises et l'élection des douze sénateurs des Français de l'étranger. « Les prochaines élections des conseillers des Français à l'étranger et des délégués consulaires auront lieu le 30 mai 2026 pour le continent américain et les Caraïbes et le 31 mai 2026 pour le reste du monde », annonce le site du gouvernement français.

Les modalités de vote exigent d'abord la nationalité française, de résider à l'étranger et d'être inscrit sur une liste électorale consulaire. Pour cette élection, les électeurs et électrices disposent de trois modalités de vote : à l'urne, par procuration et par internet. Dans le cas du vote en ligne, le portail de vote sera ouvert avant le vote à l'urne, du vendredi 22 mai à 12 heures (heure de Paris) au mercredi 27 mai à 12 heures (heure de Paris).