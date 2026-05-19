Madagascar: Football - CAN 2027 - La quête de qualification s'annonce rude

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 se tiendra cet après-midi au Caire. Les quarante-huit sélections engagées seront réparties en douze groupes de quatre équipes.

Jour J pour les Barea. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 aura lieu cet après-midi à 15 heures, heure locale et heure de Madagascar, au siège de la Fédération égyptienne de football, au Caire. Quarante-huit sélections, dont les trois pays hôtes, seront réparties en douze groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur qualification pour la phase finale.

La CAN 2027 sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le match d'ouverture est programmé le 19 juin et la finale le 17 juillet 2027.

Pour Madagascar, la quête de qualification s'annonce délicate, quel que soit le verdict du tirage. Les Barea espèrent notamment éviter l'un des trois pays organisateurs, déjà qualifiés d'office pour la phase finale. Dans un tel scénario, une seule place qualificative resterait en jeu dans le groupe.

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Bataille

Les hommes de Corentin Martins devront ainsi faire la différence face aux sélections des chapeaux 3 et 4, à l'aller comme au retour, tout en rivalisant avec l'équipe issue du chapeau 1 pour espérer décrocher l'un des deux billets qualificatifs.

Les équipes engagées devraient être réparties en quatre chapeaux selon le classement FIFA du 1er avril. Madagascar figure dans le chapeau 2 aux côtés du Cap-Vert, du Ghana, de la Guinée, du Gabon, de l'Ouganda, de l'Angola, du Bénin, de la Zambie, du Mozambique, de la Guinée équatoriale et des Comores. Le Kenya et la Tanzanie, également pays hôtes, se trouvent dans le chapeau 3.

Le chapeau 1 regroupe les douze meilleures nations africaines au classement FIFA : le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la RD Congo, le Mali, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso.

Les rencontres qualificatives se dérouleront lors des fenêtres FIFA à partir du mois de septembre. Les deux premières journées sont prévues entre le 21 septembre et le 6 octobre. Les 3e et 4e journées se joueront du 9 au 17 novembre, tandis que les 5e et 6e journées sont programmées du 22 au 30 mars 2027.

Reste désormais à savoir quand le stade Barea obtiendra son homologation afin d'accueillir une partie de ces rencontres qualificatives. En attendant, les Barea disputeront deux matchs amicaux au Maroc lors de la prochaine trêve internationale : face aux Lions de l'Atlas le 2 juin, puis contre les Cranes ougandais le 8 juin.