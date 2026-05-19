Madagascar: Concert - Taninketsa chante quarante ans de foi

À travers « Soli Deo Gloria », la chorale Taninketsa a célébré ses 40 ans dans une atmosphère de foi, d'émotion et de musique sacrée.

Les voix des 24 choristes ont résonné comme une prière sous les voûtes de la FJKM Tranovato Ambonin'Ampamarinana. Ce dimanche, la chorale Taninketsa a marqué ses 40 années d'existence à travers un récital spirituel intitulé Soli Deo Gloria, dirigé par le maestro Fitahiana Rasendrahasina. Entre oeuvres sacrées, orgue Hammond restauré et moments d'émotion, la soirée a rassemblé un public venu nombreux pour célébrer quatre décennies de foi et de transmission musicale.

Le concert s'est ouvert par un court moment de prière avant une première partie composée de cinq morceaux interprétés par les choristes. Le public a ensuite assisté à un récital d'orgue assuré par Miravo Ramarolahy, mettant en valeur la richesse sonore de l'instrument historique de la paroisse. Une projection d'archives retraçant l'histoire de Taninketsa a également marqué cette célébration anniversaire.

La seconde partie a débuté par une prestation instrumentale réunissant Miravo Ramarolahy à l'orgue et le LMM Quartet avec saxophoniste.

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Émouvant

Les 24 choristes ont ensuite interprété six célèbres Gloria composés par Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod et Ola Gjeilo. Ce répertoire a donné tout son sens au titre Soli Deo Gloria, expression latine signifiant « À Dieu seul la gloire ».

Accompagnée d'un chef de choeur et de deux pianistes qui se sont relayés au clavier, la chorale a également partagé un moment particulièrement émouvant avec M. Willy Rakotoson, président d'honneur et fondateur de Taninketsa en 1986. Figure marquante de l'ensemble, il a interprété un solo soutenu par les voix du choeur.

Dirigé par Fitahiana Rasendrahasina, lui-même formé au sein de Taninketsa depuis son enfance, ce concert a illustré l'esprit de transmission porté par la chorale depuis quatre décennies. Plusieurs anciens membres, vivant aujourd'hui à l'étranger, continuent d'ailleurs à soutenir cette aventure artistique et spirituelle.

Au-delà de la performance musicale, cette soirée a surtout été un moment de communion et de gratitude. La chorale a adressé ses remerciements au public, aux proches, aux partenaires, aux anciens membres et à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette célébration.