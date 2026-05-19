Madagascar: Antananarivo - Les marchés d'Isotry réorganisés

Des véhicules stationnent le long des rues, tandis que des étals installés sur les trottoirs et divers encombrements perturbent la circulation à Isotry. Face aux embouteillages et aux stationnements anarchiques observés à Ambalavao Isotry, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a engagé hier des mesures de réorganisation de la zone.

Dans ce cadre, les équipes de la CUA mènent des opérations de nettoyage et d'aménagement dans plusieurs secteurs du marché d'Isotry, notamment à Anatihazo et à Ambalavao Isotry. Selon un communiqué de la Commune urbaine d'Antananarivo, « les personnes concernées avaient déjà été averties avant le début des travaux ».

Les responsables rappellent l'importance du respect des règles d'occupation de la voie publique afin d'améliorer la fluidité de la circulation et de maintenir l'ordre dans la capitale. Cette opération d'« alignement » vise principalement à libérer les routes et les trottoirs pour faciliter les déplacements des véhicules et des piétons.

« Quand les voitures stationnent partout, il devient difficile de passer, surtout aux heures de pointe », explique Rivo, un vendeur de légumes. Une mère de famille venue faire ses courses souligne également les difficultés rencontrées par les piétons.

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« Nous sommes obligés de marcher sur la route, c'est dangereux avec les véhicules qui y passent », témoigne-t-elle.

Du côté des conducteurs, certains reconnaissent les problèmes liés au manque d'espaces de stationnement dans le quartier. Un chauffeur affirme néanmoins comprendre l'intervention de la Commune. « Ici, il y a beaucoup de circulation. Si chacun gare son véhicule n'importe où, cela bloque rapidement les rues », explique-t-il. Malgré quelques mécontentements, plusieurs riverains espèrent que ces mesures permettront de rendre le marché plus accessible et plus propre.

À travers cette opération, la Commune urbaine d'Antananarivo souhaite instaurer une meilleure organisation des espaces publics de la capitale. L'objectif affiché est de faciliter la circulation des véhicules et des piétons tout en améliorant l'image de la ville.