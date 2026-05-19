Madagascar: Finance - Les clients Mvola s'affolent sur les réseaux

« 950 000 ariary ont disparu de mon compte Mvola vendredi dernier. On m'a dit que la cause était un «Mvola avance», mais je ne souscris pas à ce service, et je n'ai pas d'autre carte SIM enregistrée à mon nom en dehors de celle que j'utilise », témoigne un client mécontent. « Mon téléphone a reçu un message m'informant que j'avais reçu de l'argent, mais lorsque j'ai voulu le retirer, stupeur : le solde affichait 0 ariary. On m'a parlé d'un «Mvola avance»», rapporte cet autre plaignant. Il affirme, lui aussi, n'avoir jamais souscrit à ce service. « Cet argent était destiné à des soins médicaux à l'hôpital, envoyé par un proche résidant à l'étranger.

J'ai tenté de me rapprocher d'un responsable, mais je n'ai toujours pas obtenu de réponse satisfaisante je ne fais que courir en vain », se désole-t-il.

La disparition de fonds sur des comptes Mvola, survenue en l'espace de quelques jours, a semé la confusion chez de nombreux utilisateurs. Les plaintes font état de sommes allant de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'ariary qui se volatilisent des comptes. L'incident a suscité de vives réactions et les utilisateurs ont réclamé des explications à Mvola.

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Certains ont annoncé la résiliation de leur carte SIM, jugeant les problèmes trop récurrents et les solutions inexistantes. Un appel a même été lancé pour regrouper toutes les personnes lésées par Mvola en vue d'un dépôt de plainte collectif.

Devant le tollé général, Mvola, filiale du groupe Yas, a présenté ses excuses : « Pour les centaines de clients concernés, les corrections ont été effectuées ou le seront dans la journée du 18 mai (NdlR : hier) afin de rétablir les soldes à leur niveau normal », a déclaré un responsable. Il a précisé que le problème avait notamment été causé par un ajustement technique lié à la mise à jour de ce service, et que les offres Mvola sont désormais à nouveau pleinement opérationnelles.