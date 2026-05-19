Madagascar: Assainissement - Des déchets obstruent les canaux d'évacuation d'eau

Des canaux d'évacuation d'eau sont actuellement obstrués par des déchets dans plusieurs secteurs d'Anosivavaka Ambohimanarina, dans le 6e arrondissement d'Antananarivo. Des amas d'ordures, de boue et de divers détritus empêchent l'écoulement normal des eaux usées et des eaux de pluie, provoquant la stagnation de l'eau dans certaines zones du quartier.

Cette situation entraîne de mauvaises odeurs et favorise l'insalubrité. Les habitants craignent également la propagation de maladies. « En période de pluie, les canaux bouchés peuvent entraîner des débordements d'eau et perturber la circulation des riverains », indique Nathalie, une résidente du quartier.

Face à cette situation, une opération de nettoyage de grande envergure a été menée ce week-end à Anosivavaka Ambohimanarina. Cette intervention vise à éliminer les eaux stagnantes, à prévenir les maladies et à promouvoir la propreté au sein de la communauté.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du concours « Fokontany Madio ». « Ce fokontany figure parmi les soixante quartiers retenus pour participer à la prochaine étape de la compétition », précise un communiqué du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.

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Plusieurs entités ont pris part à cette opération, notamment le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le député élu du 6e arrondissement, le Dr Miarisoa Ramananarivo, le service de l'assainissement de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), la Société municipale d'assainissement (SMA), ainsi que l'équipe du 6e arrondissement.