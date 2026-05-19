Madagascar: Épidémie - Un jeune homme de 22 ans meurt de la Mpox

La région Analamanga enregistre un nouveau décès lié à la Mpox. La victime est un jeune homme de 22 ans, selon le Centre opérationnel d'urgence sanitaire (COUSP), hier lors du point sur l'évolution de la situation, au 17 mai. « La maladie est toujours présente à Madagascar. Elle continue de se propager et de faire des victimes », a rappelé le porte-parole du ministère de la Santé publique, le professeur Köcher Diavolana Andrianarimanana.

Avec ce nouveau cas, le bilan des décès liés à la Mpox s'élève désormais à cinq, dont un nouveau-né à Mahajanga, une fillette de 3 ans à Antananarivo, un homme d'une cinquantaine d'années à Ambanja, un patient vivant avec le VIH/Sida à Mahajanga et ce jeune homme de 22 ans à Analamanga.

Les autorités sanitaires rappellent que les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, notamment les personnes vivant avec le VIH, sont les plus exposés aux formes graves de la maladie. Le professeur Köcher Diavolana Andrianarimanana encourage ainsi la vaccination pour mieux se protéger.

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Depuis la détection du premier cas à Madagascar le 18 décembre, 2 788 cas ont été notifiés, dont environ 1 600 confirmés. Au 17 mai, seize nouveaux cas ont été enregistrés, dont cinq confirmés : deux à Antananarivo-ville, deux à Ambohidratrimo et un à Mahajanga.