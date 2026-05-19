Madagascar: Rallye Motul 7 - Une manche sprint pour le spectacle

Manche inaugurale. Comme chaque année, le Rallye Motul, organisé par le club FMMSAM qui en est à sa 7e édition, démarre la saison du championnat de Madagascar des rallyes. La première manche aura lieu le vendredi 29 et le samedi 30 mai. Leur partenariat remonte à 10 ans. Pour cette édition, les organisateurs ont opté pour un format plus court que d'habitude, avec huit épreuves spéciales longues en tout de 72 km et 57 km de liaisons, soit une distance totale de 129 km. « Nous avons fait le choix d'un format plus sprint (...) Cette formule permettra aux équipages d'aborder la saison progressivement tout en maintenant un rythme soutenu et intense », argumente le président du FMMSAM, Robbi Ratahina.

« Un tel rallye sprint ne permettra pas aux pilotes de se focaliser sur la gestion de la course. Le spectacle sera ainsi au rendez-vous », rassure-t-il. « Le FMMSAM souhaite également proposer des épreuves plus accessibles et conviviales. Le rallye se déroulera à proximité du centre-ville, notamment du côté d'Imerinkasinina et d'Anjeva, avec plusieurs accès facilités ainsi que différents points spectateurs », a-t-il ajouté.

Quatre spéciales, dont deux différentes, seront au programme de la première journée, notamment les ES1 et 2, Anjeva-Ambohimahatsinjo (10,40 km) dans la matinée, et les ES3 et 4 : Ambohiboahangy-Ambohimahatsinjo (7,6 km) l'après-midi. Les quatre ES (épreuves spéciales) de la deuxième journée seront l'inverse de celles de la veille.

« Avec un rallye raccourci, en raison du contexte économique, le budget des concurrents sera réduit et nous espérons trente-cinq équipages engagés ou plus au lieu d'une trentaine comme lors des précédents rallyes de trois jours », a précisé Robbi Ratahina.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres