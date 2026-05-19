Ile Maurice: Volleyball - Crystall D2B Mauritus - Loïc Randriambao sacré champion et meilleur joueur

Le volleyeur Loïc Randriambao a été sacré champion du Crystal Division 2B à Maurice avec l'AS Roches Noires. Il a également été élu meilleur joueur du championnat.

Le volleyeur malgache Loïc Bernardo Randriambao ne cesse d'impressionner à l'île Maurice. L'attaquant-réceptionneur de 26 ans, mesurant 1,88 m pour 80 kg, évolue à l'Association Sportive de Roches Noires (ASRN), au nord-est de l'île aux Dodos, depuis 2024. Son club vient de remporter le titre du Crystal Division 2B Championship en battant en finale La Tour Koenig SC par 3 sets à 0 (25/20, 25/23, 25/17).

Loïc Randriambao a été élu « Most Valuable Player », ou meilleur joueur, à l'issue du duel final. Sacrée championne après un parcours sans défaite, avec huit victoires en autant de matchs durant le championnat, l'ASRN accède à la division supérieure, en Crystal 2A, la saison prochaine. « Mon objectif à court terme est de décrocher le titre en division 2A et de propulser mon club en division élite pour qu'il puisse disputer sa première Coupe des clubs de la zone 7 (...) J'ambitionne également de former ultérieurement l'équipe nationale », confie Loïc Randriambao.

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Sous le maillot de l'ASI, il avait été repéré par son club actuel durant la CCCOI zone 7 en 2024. Il jouit désormais du statut de joueur professionnel. Il avait signé un contrat de deux ans, renouvelé fin 2025 pour une rallonge de trois années supplémentaires, jusqu'à fin 2029.

Héritier

Loïc est le fils de l'ancien volleyeur de Somapêche, de BFV Mahajanga et de l'AST Antananarivo, Sergio Randriambao. Son oncle Tony Randriambao, ancien attaquant du Tiko SC, et sa tante Ange Randriambao, du club AFA Ambohimanoro, figuraient parmi les grands champions et membres de la sélection nationale. Il a joué sa première compétition à l'âge de 6 ans, lors d'un tournoi inter-établissements U15. Il a débuté à l'école du GNVB en 2006.

En Division 1, Loïc a évolué au sein du VBC Diamant, de Mama VBC, de la CNaPS Sport, du Cosfa et de l'ASI avant son transfert vers l'ASRN Maurice. Dans son palmarès, il a été sacré champion d'Analamanga U15 et U18, finaliste de la Coupe nationale U20 et U23, et demi-finaliste en D1 senior. Loïc a déjà disputé trois éditions de la CCCOI zone 7 avec la CNaPS, l'ASI et le Cosfa, et a été présélectionné aux Jeux des îles 2023.